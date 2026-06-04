Поселок для переселенцев из Западной Европы построят в Нижегородской области. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Поселок для переселенцев из Западной Европы планируют построить в Нижегородской области. Об этом рассказал архитектор Антон Гликин во время сессии «Россия – США: диалог культур» на Петербургском экономическом форуме.

Деревня для переселенцев

Проект подразумевает строительство 450 домов для иностранцев, переезжающих в Россию по визе традиционных ценностей. Инициатива уже получила поддержку губернатора Глеба Никитина и областной администрации.

Напомним, с августа 2024 года в России действует указ президента, позволяющий гражданам недружественных стран получить вид на жительство в упрощенном порядке — без экзамена по русскому языку и без учета квоты.

Параллельно с поселком регион намерен развивать и другую инфраструктуру. Гликин рассказал о планах строительства ИТ-кластера на 8 тысяч студентов и преподавателей. А для него, в свою очередь, потребуется католический храм.

Архитектор Антон Гликин. Фото: трансляция ПМЭФ на сайте roscongress.ru

Католический квартал в центре Нижнего Новгорода

Речь идет о масштабном обновлении Студеного квартала в Нижнем Новгороде. Проект предполагает малоэтажную застройку, выполненную в традициях нижегородской архитектуры.

Ключевым объектом станет восстановленный католический храм на месте старого здания. Власти уже передали историческое здание Римско-католическому приходу Успения Пресвятой Девы Марии. Несколько десятилетий оно использовалось как офисное помещение.

- Мы бы хотели, чтобы квартал был спроектирован в традиционном стиле. Это будет малоэтажная застройка, которая будет отвечать традициям архитектуры Нижнего Новгорода. В этом квартале храм станет доминантой, - уточнил Гликин.

По задумке, храм станет не только религиозным центром, но и культурным — с органным залом для концертов. Архитектор Гликин уточнил, что квартал будет включать не только католический храм, но и православную церковь, и синагогу.

Губернатор ранее отмечал, что новый храм станет центром притяжения для студентов-католиков, которые будут учиться в ИТ-кампусе «НЕЙМАРК».

Как у немцев

Идея строительства поселка для переселенцев из Европы не нова. В 2024 году семья Кирш из Германии уже начала реализацию подобного проекта в селе Инютино Богородского района под названием RuDe (от Russia и Deutschland). Супруги Ремо и Биргит Кирш перебрались в Россию еще в 2021 году, получили гражданство и начали строить «русско-немецкую деревню».

Год назад Ремо Кирш, получивший должность советника губернатора по привлечению иностранных специалистов, рассказывал о планах построить восемь домов для переселенцев. Однако о дальнейших успехах проекта пока ничего не слышно.