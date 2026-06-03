«Работал незаконно»: эко-парк «Янтарь» под Нижним Новгородом закрыли после гибели ребенка

Суд закрыл эко-парк под Нижним Новгородом после гибели подростка. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области суд вынес решение о прекращении деятельности эко-парка «Янтарь», где летом 2025 года утонул подросток. Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, основанием для закрытия послужило размещение базы отдыха на землях сельскохозяйственного назначения. Организаторам предписано устранить нарушения и прекратить нецелевое использование участков.

- В ходе надзорных мероприятий было установлено, что общество в нарушение требований земельного и природоохранного законодательства оказывало услуги по организации отдыха граждан. На землях сельскохозяйственного назначения был оборудован несанкционированный пляж, что создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц, - сообщили в надзорном ведомстве.

Эко-парк «Янтарь» в поселке Зубаниха, расположенный в 30 километрах от Нижнего Новгорода по арзамасской трассе, начал принимать гостей летом 2024 года. На территории работал платный пляж, прокат лодок, катамаранов и сап-бордов, а также сдавались в аренду дома и бани. Для посетителей регулярно проводились семейные праздники и вечеринки.

Однако в июле 2025 года здесь случилась трагедия. Компания молодых людей арендовала катамаран с горкой для катания по озеру. Один из подростков скатился с горки и поплыл к берегу, но вскоре скрылся под водой и на поверхность больше не поднялся. Спасатели обнаружили его тело лишь спустя продолжительное время.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшем по неосторожности смерть человека. В ходе следствия выяснилось, что администратор за деньги разрешил несовершеннолетним арендовать катамаран без сопровождения взрослых, а также не выдал им спасательные жилеты. Сейчас виновный находится под следствием, его ждет суд.

Примечательно, что на странице эко-парка в социальной сети были удалены все публикации, связанные с работой пляжа, где произошла трагедия.