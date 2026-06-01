Евгений Чинцов поздравил юных нижегородцев с Международным днем защиты детей

1 июня 2026 года Международный день защиты детей в Советском районе отметили масштабным спортивно-развлекательным праздником, который состоялся на площадке МАОУ «Школа № 44 с углубленным изучением отдельных предметов». Участниками мероприятия стали делегации ребят из школьных лагерей.

На праздник к юным жителям Советского района пришли председатель городской Думы Нижнего Новгорода Евгений Чинцов, депутаты Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Балашов и Татьяна Гриневич, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Иван Корниенко, глава администрации Советского района Александр Иванов. Почетные гости поздравили ребят с началом каникулярного периода.

«Детство – фундамент взрослой жизни, и задача взрослых сделать его безопасным, счастливым и наполненным возможностями для успешного, уверенного и стабильного будущего каждого ребенка. Сегодня, чтобы мы с вами могли веселиться, отдыхать и радоваться, наши защитники выполняют важные боевые задачи. Будьте достойны их мужества!» – отметил Евгений Чинцов, обращаясь к ребятам. Спикер городской Думы пожелал им с пользой провести каникулы, программа которых в этом году обещает быть насыщенной.

Так, почти 7,5 тысяч юных нижегородцев смогут отдохнуть в загородных лагерях. За летний сезон в 10 муниципальных учреждениях города пройдет 41 смена. Для тех, кто остается в городе, работают пришкольные лагеря, в которых подготовлено более 20,5 тысяч мест.

Пожелал юным нижегородцам насыщенных каникул и глава администрации Советского района Александр Иванов.

«Для вас начинается самая долгожданная пора - летние каникулы - время новых открытий, ярких впечатлений и верных друзей. На протяжении года вы трудились за школьной партой, достигали успехов в учебе, спорте и творчестве, а сейчас пришло время заслуженного отдыха. Желаю вам провести это лето насыщенно и ярко. Набирайтесь сил, играйте, заводите новых друзей», – сказал Александр Иванов, обращаясь к ребятам.

В своем выступлении депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Юрий Балашов отметил, что дети – это будущее. «Их улыбки, мечты и достижения – главная награда для взрослых. В этот праздник я желаю каждому ребенку счастливого детства: без тревог, с любящими родителями рядом, с возможностью учиться, творить, дружить и верить в чудеса. А всем взрослым – терпения, мудрости и сил, чтобы мы вместе могли сделать мир вокруг добрее и комфортнее для наших детей», – сказал депутат регионального парламента.

В этот день для ребят были организованы разнообразные активности. Спортивные эстафеты сменялись творческими мастер-классами. Также на площадке перед школой можно было попробовать выполнить нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).