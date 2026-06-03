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Общество3 июня 2026 4:32

Лимитированную серию билетов для VK Fest создал художник Пабло Радини

Первые сто билетов был раскуплены меньше, чем за час
Василий КРОТОВ
Лимитированную серию билетов для VK Fest создал художник Пабло Радини.

Лимитированную серию билетов для VK Fest создал художник Пабло Радини.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специально к фестивалю VK Fest (6+), который состоится в Нижнем Новгороде 11 июля, художник Пабло Радини разработал лимитированную серию арт-билетов. Сами эти эксклюзивные билеты обещают стать коллекционным изданием. На данный момент уже выпущены билеты для категорий «Входной» и «Входной на два дня». При этом их цена ничем не отличается от обычных билетов.

- В этот раз мне хотелось сделать что-то доброе, светлое и приятное. Я просто получал удовольствие от процесса, много экспериментировал и остался очень доволен результатом., - признался сам художник Пабло Радини. - Для каждого города получился свой персонаж — пушистый кот с особенным характером: кто-то из них весёлый, кто-то мечтательный, а есть и обалдевшие от фестивальной атмосферы. Эти коты — как каждый из нас в эпицентре музыки, лета и эмоций. По-разному ощущают момент, но точно запомнят этот день.

Арт-билеты украсят вот такие котики. ФОТО: Вконтакте.

Арт-билеты украсят вот такие котики. ФОТО: Вконтакте.

Художник Пабло Радини сочетает в своем творчестве элементы цифрового искусства и массовой культуре. Здесь можно заметить мемы, сленг и визуальные коды интернет-среды.

Первые сто билетов лимитированной серии были раскуплены меньше, чем за час. Поэтому решено было увеличить их количество. Уже сейчас решено выпустить по 600 арт-билетов на фестиваль для каждого города.

К слову, эти необычные пропуска не только смогут пополнить коллекции ценителей, но и могут принести вполне практическую пользу. Среди обладателей арт-билетов с помощью рандомайзера будет проведен розыгрыш постеров, созданных специально к VK Fest. Имена победителей назовут 11 июня в сообществе VK Fest ВКонтакте.

Стоит отметить, что VK Fest этим летом пройдет не только в Нижнем Новгороде. Аналогичные фестивали состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.