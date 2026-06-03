Лимитированную серию билетов для VK Fest создал художник Пабло Радини. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Специально к фестивалю VK Fest (6+), который состоится в Нижнем Новгороде 11 июля, художник Пабло Радини разработал лимитированную серию арт-билетов. Сами эти эксклюзивные билеты обещают стать коллекционным изданием. На данный момент уже выпущены билеты для категорий «Входной» и «Входной на два дня». При этом их цена ничем не отличается от обычных билетов.

- В этот раз мне хотелось сделать что-то доброе, светлое и приятное. Я просто получал удовольствие от процесса, много экспериментировал и остался очень доволен результатом., - признался сам художник Пабло Радини. - Для каждого города получился свой персонаж — пушистый кот с особенным характером: кто-то из них весёлый, кто-то мечтательный, а есть и обалдевшие от фестивальной атмосферы. Эти коты — как каждый из нас в эпицентре музыки, лета и эмоций. По-разному ощущают момент, но точно запомнят этот день.

Арт-билеты украсят вот такие котики. ФОТО: Вконтакте.

Художник Пабло Радини сочетает в своем творчестве элементы цифрового искусства и массовой культуре. Здесь можно заметить мемы, сленг и визуальные коды интернет-среды.

Первые сто билетов лимитированной серии были раскуплены меньше, чем за час. Поэтому решено было увеличить их количество. Уже сейчас решено выпустить по 600 арт-билетов на фестиваль для каждого города.

К слову, эти необычные пропуска не только смогут пополнить коллекции ценителей, но и могут принести вполне практическую пользу. Среди обладателей арт-билетов с помощью рандомайзера будет проведен розыгрыш постеров, созданных специально к VK Fest. Имена победителей назовут 11 июня в сообществе VK Fest ВКонтакте.

Стоит отметить, что VK Fest этим летом пройдет не только в Нижнем Новгороде. Аналогичные фестивали состоятся в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.