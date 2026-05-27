Почти годовой бюджет города: Стало известно, во сколько сегодня Нижнему Новгороду обошлась бы XVI Всероссийская выставка

В 1896 году для проведения Всероссийской выставки было выделено более 10 млн рублей. Фото: Русский музей фотографии

В 2026 году в Нижнем Новгороде отметят 130-летие со дня открытия XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. В 1896 году для проведения этого уникального события из казны Российской империи было выделено более 10 млн рублей. «Комсомолка» подсчитала, во сколько обошлась бы городу такая выставка в наше время.

Масштабы великой выставки

Великая Всероссийская выставка проходила в 1896 году в слободе Кунавино, в районе современного парка имени 1 Мая. На площади более 80 га тогда построили 170 павильонов. В центральном презентовали успехи империи в горном деле, металлургии и других отраслях промышленности. В других павильонах были представлены различные станки, машины, модели кораблей и построенные Петром I яхты.

В Нижнем Новгороде на выставке впервые можно было увидеть гиперболоидные сетчатые конструкции Шухова, первый русский автомобиль, представленный конструкторами Яковлевым и Фрезе. Художественную сторону экспозиции отражали полотна современных живописцев: Левитана, Поленова, Нестерова, а также работы Маковского и Врубеля.

Масштабно благоустроили к выставке и сам Нижний Новгород. По типу «шведских мостовых» устроили главные городские улицы, отремонтировали дома, построили новые здания театра, окружного суда и биржи, запустили скоростную пароходную линию, а также улучшили водоснабжение, организовали телеграфы и электрическое оснащение улиц.

Более 10 млн тогда ...

На организацию Всероссийской выставки в Нижнем Новгороде в 1896 году из казны Российской империи потратили 10 170 000 рублей. Из них на подготовку к мероприятиям государство выделило три млн рублей, еще один млн направили на благоустройство города.

Для сравнения: погребение Александра III, состоявшееся двумя годами ранее, обошлось казне в 563 798 рублей, а коронация Николая II — в 1 141 084 рубля.

Специально для выставки были построены огромные, непохожие друг на друга павильоны и несколько корпусов гостиниц. На это ушло еще 50 млн рублей, выделенных не только государством, но и частными лицами.

... и порядка 74 млрд сегодня

Рассчитать, во сколько сегодня обошлась бы Всероссийская промышленная и художественная выставка, можно разными способами, но одним из наиболее точных является расчет через золотой паритет.

В 1896 году рубль имел золотое содержание 0,774235 г чистого золота, а на сегодняшний день цена золота составляет 9 350 рублей за грамм. Таким образом, 1 рубль 1896 года на сегодняшние деньги равен 7 240 рублям.

Несложные математические подсчеты показали, что одна только организация выставки обошлась бы сегодня Нижнему Новгороду в 73,6 млрд рублей, что близко к размерам годового дохода города – 79 млрд рублей за 2025 год.

Отметим, абсолютно точный расчет стоимости выставки сегодня невозможен. 130 лет, прошедших с проведения мероприятия, включают две мировые войны, революцию, распад Советского Союза и две деноминации. Тем не менее XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка, продемонстрировавшая высокий уровень развития промышленности, экономики и культуры Нижнего Новгорода, 130 лет назад стоившая десятки миллионов рублей, сегодня могла бы стоить городу уже десятки миллиардов рублей.

Ранее в Нижнем Новгороде презентовали программу мероприятий, посвященных 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Нижегородцев и гостей города ждут выставочные проекты, театральные премьеры и научные дискуссии – всего около 20 событий.

