Российский фестиваль VK Fest впервые пройдет в Нижнем Новгороде: праздник состоится на Стрелке 11 июля - за неделю до того, как прогремит в Москве. Об этом сообщили организаторы мероприятия. Рассказываем, кто выступит на VK Fest 2026 в Нижнем Новгороде.

Организаторы уже раскрыли первых артистов. В лайнапе — любимые нижегородцами Uma2rman с их вечными хитами, зажигательная «Комната культуры», Клава Кока, Дора, нижегородские «Сироткин» и дуэт NANSI & SIDOROV. Список обещают пополнять.

Руководитель VK Fest Зоя Новикова призналась, что очень ждала встречи с Нижним. Она назвала город эффектным, модным, уютным и очень красивым и выразила надежду, что публика встретит фестиваль с особенной теплотой.

Кроме того, гостей ждут встречи с блогерами, лекции и активности для всей семьи. Программу будут раскрывать постепенно.

Фестиваль социальной сети «ВКонтакте» VK Fest — одно из самых громких музыкальных событий лета. Это фестиваль под открытым небом, где выступают топовые артисты страны: и поп-музыканты, и хип-хоп-исполнители. История фестиваля началась в 2015 году в Санкт-Петербурге, а сейчас он ежегодно проходит в нескольких городах России.