Театральные премьеры и экспозиции в музеях: Как Нижний Новгород отметит 130 летие Всероссийской выставки 1896 года

В Нижнем Новгороде презентовали программу мероприятий, посвященных 130-летию XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки. Нижегородцев и гостей города ждут выставочные проекты, театральные премьеры и научные дискуссии – всего около 20 событий.

Выставки в музеях

Ключевым событием станет открытие 29 мая в выставочном Пакгаузе экспозиции «Великая Всероссийская» (6+). Организаторы обещают синтез материального и цифрового: подлинные предметы из 1896 года, дополнят современным мультимедийным слоем, который позволит воссоздать утраченный образ грандиозной выставки.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив при участии более 25 партнеров – от ведущих федеральных музеев до частных коллекционеров и архивов. Особое внимание уделено инклюзивности: экспозиция будет адаптирована для посетителей с ограниченными возможностями здоровья. Просуществует проект до 4 ноября.

В настоящее время в Нижнем Новгороде уже работает ряд выставок в других музеях. В Дмитриевской башне Кремля открылась ретроспектива «Музей 130. Сохраняем историю с 1896 года» (6+), рассказывающая о пути от первого собрания древностей до мощного музейного комплекса. Нижегородский художественный музей совместно с НИУ ВШЭ запустил междисциплинарный проект «Слияния» (12+) о пересечениях искусства и случая. В Волго-Вятском филиал Пушкинском музее (Арсенал) 28 апреля открылась выставка «Вокруг импрессионизма» (12+), а с 20 августа стартует проект «Авантюры талантов» (12+), посвященный авангардной среде в Нижнем Новгороде.

Любителей истории техники ждут в Усадьбе Рукавишниковых, где 27 мая откроется выставка «Громадный смысл и значение» (6+) с уникальными фотографиями павильонов и сувенирами, выпущенными к приезду Николая II.

В музее-квартире Горького откроется выставка «Шел по выставке трамвай» (12+), посвящённая первому в современной России трамваю, а в петербургском РОСФОТО – «Россия 1896».

Театральные премьеры

14 мая в Нижегородском театре драмы покажут документально-художественную реконструкцию «Николаевский театр. Хроника его рождения» (12+). Постановка заслуженного артиста России Александра Мюрисепа основана на стенограммах заседаний Городской Думы и расскажет, как рождалось здание, открывшееся 130 лет назад оперой «Жизнь за царя».

5 мая в фойе концертного Пакгауза откроется выставка «Легендарные гастроли 1896. Шаляпин и частная опера Мамонтова» (12+). Фотографии и архивные документы из собраний Бахрушинского музея и музея-заповедника «Абрамцево» напомнят о триумфе молодого Федора Шаляпина именно на нижегородской сцене.

Свой взгляд на эпоху предложат и студенты Нижегородского театрального училища. В пространстве «Великой Всероссийской» они представят спектакль-читку по переписке Максима Горького с редактором «Одесских новостей».

«Заповедные кварталы» летом запустят серию онлайн-репортажей от лица молодого Горького (0+), который в 1896 году работал корреспондентом на выставке и оставил едкие, ироничные заметки об увиденном. Офлайн-продолжение проекта ждет гостей уже 16 мая в «Ночь музеев».

4 июня на исторической сцене оперного театра дадут премьеру «Богемы» (16+) Пуччини, мировая премьера которой тоже состоялась в 1896 году.