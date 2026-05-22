130 лет назад, в 1896 году, Нижний Новгород принял одно из самых грандиозных мероприятий Российской Империи – Всероссийскую промышленно-художественную выставку. Она проходила уже в 16-й раз, но впервые в провинциальном городе. Нижний Новгород не случайно выбрали местом проведения – император Александр III лично принял такое решение. Город исторически считался главным торговым центром страны благодаря Ярмарке, куда стекались товары со всей Российской империи и Азии. Также здесь проходили ключевые водные и железнодорожные пути, а в самом Нижнем Новгороде находилась обширная ярмарочная территория, удобная для проведения выставки. Рассказываем о главных достижениях того времени, созданных специально к Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года.

Масштабное преображение Нижнего Новгорода

Общая площадь выставки составила 84 гектара – это в три раза больше московской выставки 1882 года, а также Всемирной выставки в Париже в 1889 году. Естественно, такое масштабное событие подразумевало большое количество посетителей, в том числе приезд императора Николая II. Чтобы достойно встретить высокопоставленных гостей, глава города Дмитрий Дельвиг развернул глобальное строительство.

В первую очередь в Нижнем Новгороде запустили трамвайную сеть. Это была первая в России городская трамвайная система, работавшая на электрической тяге; её линии связали Московский вокзал, знаменитую Нижегородскую ярмарку и центр с выставочным городком на левом берегу Оки.

В тот же период в городе заработали два электрических элеватора-фуникулёра – Кремлевский и Похвалинский. Каждый из них был рассчитан на 15 человек, они поднимали пассажиров по крутым волжским склонам от набережных к верхней части города.

Еще одним нововведением стало строительство первой электростанции в Нижнем Новгороде. Освещение провели на главных улицах и рядом с Кремлем. Кроме того, к открытию успели возвести новый драматический театр, здание Окружного суда, биржи и даже императорский павильон на вокзале. В этот же период в Нижнем Новгороде появился Нижегородский драматический театр, где первый сезон открывал тогда еще никому неизвестный Федор Шаляпин. Благодаря масштабной застройке город превращался из провинциального захолустья в оживленный губернский центр.

Главные изобретения Всероссийской художественно-промышленной выставки

Основная цель XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки – показать достижения страны в промышленности, экономике и культуре. В тот год в Нижний Новгород приехали инженеры, изобретатели, ученые и художники, чтобы показать миру свои изобретения и творения. Выставка собрала около 9,7 тысячи участников, которые представили несколько десятков экспонатов.

Синематограф Люмьер

На выставке нижегородцы и гости города впервые смогли прикоснуться к миру кино – был представлен синематограф братьев Люмьер, привезённый из Москвы антрепренёром Шарлем Омоном. Изобретение, которое как по волшебству заставляло картинку двигаться, привлекло большое внимание публики. Его разместили в арендованном театре «Концерт-паризьен», куда выстраивались очереди на сеансы. На белом полотне оживали сцены, которые сегодня считаются классикой мирового кино: зрители в ужасе вскрикивали, когда прямо на них нёсся локомотив в фильме «Прибытие поезда», от души смеялись над незадачливым садовником в комедии «Политый поливальщик», и с неподдельным изумлением вглядывались в вереницу людей, покидающих фабричные ворота в документальной ленте «Выход рабочих с завода». Выставка дала старт развитию кинематографа в России, и уже спустя несколько лет в стране открылись первые киноателье по производству фильмов.

Первый русский автомобиль

Еще одно изобретение, которым до сих пор пользуются миллионы людей нашей страны, также было представлено на выставке 1896 года. Речь идет об автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Новинку представили предприниматели отставной лейтенант флота Евгений Яковлев, владевший в Петербурге заводом газовых и керосиновых двигателей, и Пётр Фрезе, хозяин экипажной фабрики. Яковлеву удалось сконструировать мотор, а Фрезе собрал корпус. Внешний вид автомобиля был далек от современного и больше напоминал карету, однако машина могла разогнаться до 20 километров в час, что по тем временам было внушительной скоростью.

Изобретение осмотрел лично император Николай II, но сильных эмоций у правителя оно не вызвало. Тем не менее, именно эта премьера на нижегородской земле дала мощнейший толчок развитию российского автомобилестроения.

Грозоотметчик – предок радио

Первый шаг в развитии современной беспроводной сети также был сделан на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде. Физик Александр Попов представил прибор, который обнаруживает и регистрирует электрические колебания. Он вошел в историю под названием грозоотметчик и стал прообразом радио.

Прибор разрабатывался для оповещения персонала электростанции, где работал Попов, о приближении грозы. Он был оснащен специальной антенной, которая улавливала электромагнитные волны от грозовых разрядов, заставляя колебаться металлические опилки внутри стеклянной трубки (когерера), сопротивление цепи резко падало, срабатывал электрический звонок, а на бумажной ленте появлялась отметка.

Комиссия высоко оценила изобретение Попова и наградила изобретателя дипломом. Впоследствии физик улучшил свое изобретение, присоединив к приемнику телеграфный аппарат Морзе, и на смену грозовым сигналам пришли осмысленные сообщения. Так появился радиотелеграф, из которого появилось радио, а затем и разнообразные устройства, работающие с помощью беспроводной связи.

Гиперболоидная башня Шухова

Самым знаменитым изобретением Всероссийской промышленной выставки 1896 года является гиперболоидная башня инженера Владимира Шухова. До этого инженер уже прославился ажурными сетчатыми перекрытиями, но именно в Нижнем Новгороде он показал принципиально новую архитектурную форму. Башня высотой 25,6 метра была собрана из восьмидесяти прямых стальных профилей, которые, перекрещиваясь между собой, образовывали изящную сетчатую оболочку.

Конструкция оказалось крайне прочной и устойчивой к ветру, несмотря на внешнюю легкость. Еще одно преимущество изобретения – дешевизна и легкость в сборке. В верхней части располагался огромный бак на 123 тысячи литров воды, обеспечивавший нужды выставочного городка, и смотровая площадка, с которой посетители любовались панорамой. Прямо во время выставки Шухов оформил патент на свою «ажурную башню», и уже через несколько лет лицензии на её строительство разлетелись по всей стране и за её пределы.

Принцип гиперболоида лёг в основу маяков, опор линий электропередач и радиобашен.

Все лучшие художники в одном месте

Помимо промышленной экспозиции на Всероссийской художественно-промышленной выставке были представлены работы 250 живописцев и скульпторов. В одном месте собрали полотна, которые сейчас составляют гордость главных музеев страны: монументальные исторические композиции Ильи Репина, суровые народные драмы Василия Сурикова, эпические пейзажи Ивана Шишкина и Архипа Куинджи.

С глыбами искусства соседствовали работы молодых художников. Так, свое декоративное панно показал Михаил Врубель, а Константин Коровин помимо живописи, представил целый архитектурно-художественный проект – павильон «Крайний Север», наполненный северной экзотикой.

Отдельный зал был отведён пейзажистам. Посетители могли увидеть «Папоротники в лесу» Исаака Левитана и другие произведения, воспевавшие красоту русской природы. Именно эта выставка во многом ускорила открытие в Нижнем Новгороде собственного Городского художественного и исторического музея, куда после завершения форума поступила часть экспонатов, заложив основу для будущей коллекции Нижегородского государственного художественного музея.

Всероссийская художественно-промышленная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде вошла в историю как «Великая». Спустя 130 лет представленные на ней изобретения стали основой для развития современной науки. По улицам Нижнего Новгорода по-прежнему ходят трамваи, прямые потомки того самого первого электрического маршрута. В отреставрированных металлических конструкциях пакгаузов на Стрелке сегодня кипит культурная жизнь. А миллионы людей по-прежнему водят автомобили, смотрят кино и слушают радио, порой не задумываясь, что когда-то все эти устройства казались чем-то необычным и инновационным, а открыты они были миру именно в столице Приволжья на Всероссийской выставке.