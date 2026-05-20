В Нижнем Новгороде продолжается конференция ЦИПР-2026. Она началась 18 мая на Нижегородской ярмарке и продлится до 21 мая. В этом году площадка принимает форум уже в 11-й раз. Регион не случайно становится местом проведения такого мероприятия: Нижегородская область давно считается одним из центров развития ИТ и цифровых технологий в стране.

Традиционно на ЦИПР приезжают представители бизнеса, власти и ИТ-сферы. Здесь обсуждают развитие цифровой экономики, новые отечественные разработки и их внедрение в производство и повседневную жизнь. Если несколько лет назад главной темой было импортозамещение и поиск альтернатив зарубежным сервисам, то теперь акцент всё чаще делают на собственных технологиях и готовых решениях, которые уже используются в реальной жизни.

Кроме деловой программы компании представляют свои собственные разработки на выставке. Здесь собрано все – от промышленных роботов и цифровых двойников до медицинских технологий и VR-тренажёров. Корреспондент «КП-Нижний Новгород» прогулялся по экспозиции и собрал стенды с самыми интересными разработками.

Повсюду роботы

Роботы по традиции становятся центром внимания гостей выставки ЦИПР. Есть как человекоподобные, так и промышленные. Среди посетителей на протяжении всех дней работы конференции бегали робособаки с символикой форума, которые садились, поднимали лапу, как настоящие домашние питомцы.

Еще одним местом притяжения любителей роботов стал стенд Московского физико-технического института. Здесь были показаны несколько гуманоидных роботов. Они прямо как люди участвуют в соревнованиях и побеждают в международных турнирах по робототехнике. Роботы уже успели побывать в Китае, Южной Корее и Бразилии. А в Тайване российские разработки дважды занимали первые места.

Разработчики рассказали «Комсомолке», что главная цель этих роботов отнюдь не зрелищность, а обучение. С помощью них студенты учатся программировать, создавать алгоритмы движения и работать с искусственным интеллектом. Внутри роботов находятся камеры, гироскопы, датчики положения и вычислительные компьютеры. Некоторые модели способны работать полностью автономно: самостоятельно ориентироваться в пространстве и принимать решения без помощи оператора.

В будущем подобные роботы могут использоваться на складах, в пунктах выдачи заказов и на опасных производствах. Отдельно на стенде показывали робособаку для доставки посылок. Она умеет передвигаться без GPS, ориентируясь по встроенным камерам и собственной системе навигации.

На соседнем стенде от «Корпорации робототехники» были представлены уже не учебные разработки, а вполне прикладные промышленные решения – коллаборативные роботы для автоматизации предприятия. Их можно сравнить с механической рукой, которая запрограммирована выполнять рутинную работу: перекладывание деталей, замена инструмента, обслуживание станков и автоматических линий. Такие роботы могут быть разных размеров, а самые большие модели способны поднять до 220 килограммов.

Сейчас системы программируются на Python, а программное обеспечение для них создают российские специалисты. Некоторые модели уже входят в реестр Минпромторга как отечественная продукция.

Цифровой двойник на стенде Москвы

Большое внимание посетителей выставки в рамках ЦИПР-2026 вызвал стенд Москвы. На нем гости из столицы рассказывали о Цифровом двойнике города – огромной виртуальной копии, которая используется для управления таким крупным мегаполисом. Разработчики рассказали корреспонденту «КП-Нижний Новгород», что система развивается с 2019 года. В основе модели лежит гигантская фотомодель Москвы, которая собрана из 12 миллионов снимков, сделанных под разным углом с земли и с воздуха. Раз в полгода картинку полностью обновляют, однако отдельные объекты могут переснять оперативно в случае, если в городе происходят серьезные изменения.

Внутри система состоит из девяти тысяч слоев информации. Это данные о дорогах, коммуникациях, стройках, транспорте, инфраструктуре и камерах видеонаблюдения.

На практике цифровая копия Москвы применяется в различных ситуациях. Например, власти могут заранее оценить, как будет выглядеть новый жилой комплекс или район ещё до начала строительства. На экране можно буквально «поставить» будущее здание в городской ландшафт и посмотреть, как оно впишется в окружающую среду. Причём учитывается не только сам дом, но и благоустройство вокруг него: озеленение, лавочки, парковки и освещение.

Кроме того, в системе с помощью генеративного проектирования можно возвести целый жилой комплекс в любом районе города и проанализировать нагрузку на инфраструктуру при строительстве новых домов. Разработчик задаёт параметры – высотность, плотность застройки, количество коммерческих объектов – а программа автоматически создаёт типовой район и рассчитывает, сколько человек сможет там жить и работать. При этом система автоматически показывает, создаст ли жилой комплекс дефицит мест в близлежащих детских садах и школах.

На стенде показывали и культурные проекты. Посетители могли прогуляться по виртуальному музею-квартире Пушкина, территории Симонова Успенского монастыря и другим объектам Москвы. Причём это не просто красивые картинки. Такие модели помогают реставраторам понимать, как объект должен выглядеть после восстановления, а городским властям – контролировать ход работ.

Технологии в обычной жизни

Немало разработок на ЦИПР-2026 было посвящено технологиям, которые вот-вот войдут в нашу повседневную жизнь. Так, на стенде компании «1С» была представлена касса самообслуживания, которая автоматически распознает еду на подносе. На первый взгляд ее можно было принять за счетчик калорий, однако принцип работы совершенно другой. Человек проходит линию раздачи, ставит поднос на специальный терминал, а система сама определяет блюда и формирует чек. Посетителю остается только проверить заказ и оплатить его. Удивительно в этой разработке то, что анализ подноса происходит за считанные секунды, намного быстрее, чем это делает кассир. Таким образом система ускорит обслуживание и сократит очереди в часы пик.

Сейчас технология уже используется в корпоративных столовых крупных компаний, например, в структурах «Роснефти», «Газпром нефти», «Сбера» и «Росатома».

Ещё одна разработка, которая может стать привычной для многих, – «умные» турникеты от «Корпорации робототехники». Разработка направлена на управление потоками людей в метро, на стадионах и в крупных общественных пространствах. Турникеты поддерживают сразу несколько способов прохода: по QR-коду, банковской карте, смартфону или биометрии лица. Для этого в систему встроены камеры и специальные считыватели.По словам разработчиков, особенно востребованы такие решения на стадионах, где за короткое время через входные зоны должны пройти десятки тысяч человек. При этом оборудование можно адаптировать под конкретный объект.

Новые технологии на железных дорогах

На стенде Российских железных дорог можно было увидеть технологии, которые меняют железнодорожную отрасль. Одной из главных разработок стали роботы для обслуживания грузовых поездов. Например, система автоматического отпуска тормозов вагонов.Раньше подобные операции выполняли сотрудники, которым приходилось работать рядом с движущимися составами. Теперь часть задач берёт на себя роботизированный комплекс.

– Главная цель таких технологий – вывести людей из опасной зоны, – объяснили представители компании.

Пока система тестируется на станции Челябинск-Главный, где создан полигон «цифровой станции».

Кроме того, на железной дороге уже используют робособак. Они занимаются диагностикой поездов: проверяют состояние составов и передают информацию специалистам, если находят неисправности.

Ещё одна необычная разработка – роботизированный комплекс для расцепки вагонов прямо во время движения состава на сортировочной станции. Система автоматически определяет нужный вагон, расцепляет состав, а дальше вагоны расходятся по разным путям в зависимости от направления и типа груза.

На стенде также показывали модель цифровой железнодорожной станции, которая в режиме реального времени отображает все процессы.Система автоматически распознаёт номера вагонов, отслеживает перемещение поездов и фиксирует возможные повреждения.

Пока все эти решения применяются в грузовых перевозках. Для пассажирских перевозок новшеством стала система посадки в поезд по биометрии. После регистрации данных пассажиру больше не понадобится доставать паспорт – система сама распознаёт человека по лицу.Причём биометрия уже используется не только на железной дороге, но и в метро, аэропортах и некоторых сервисах доставки.

«Комсомолка» испытала на себе

Одной из самых популярных зон выставки стали интерактивные стенды, где технологии можно было протестировать лично.

Корреспондент «КП – Нижний Новгород» попробовал VR-тренажёр для школьников, который помогает изучать правила дорожного движения, разработанный ГК «Урбантех».Проект рассчитан на детей от 8 до 12 лет. Ребёнок надевает VR-очки и буквально оказывается внутри городской среды: переходит дорогу, взаимодействует с транспортом и учится правильно вести себя в опасных ситуациях. Направляет детей виртуальный помощник, который дает задания и объясняет все простым и понятным языком.

Разработчики рассказывают, что сделали обучение максимально игровым и увлекательным, чтобы дети воспринимали правила не как скучную лекцию, а как настоящее приключение.При этом после прохождения учитель может посмотреть, где именно ребёнок ошибался, и дополнительно разобрать сложные моменты.

Сейчас проект планируют показывать в школах и детских лагерях. Для этого используют сразу несколько VR-шлемов, которые хранятся в специальных боксах с системой дезинфекции.

Также корреспондент «Комсомолки» прокатился на симуляторе электрического автомобиля «Урал» на стенде «Росатома». Внешне он напоминал гоночную машину, однако на деле оказался полноценным цифровым двойником электромобиля. Тренажер моделирует работу практически всех компонентов машины – электрики, двигателя, подвески, рулевого управления и тепловых систем.

По словам разработчиков, симулятор будет использоваться для обучения водителей и тестирования новых решений еще до выпуска реального автомобиля. Сейчас проект создаётся совместно с крупными российскими производителями, включая АвтоВАЗ, КамАЗ и завод «Урал».

Информационные технологии в медицине

Новые технологии не обошли стороной и медицину. Например, на стенде «Ростелекома» показали систему дистанционных медосмотров врачей. Человек проходит проверку через специальный терминал: система измеряет давление, температуру, проверяет наличие алкоголя, а данные получает медицинский работник, который может находиться вообще в другом городе. После этого врач удалённо принимает решение о допуске человека к работе.

Такие системы уже используются по всей России: в транспортных компаниях, на производственных предприятиях и в организациях с опасными условиями труда. Особенно актуально их применение в небольших компаниях, где нет возможности держать штатного врача.

Также на выставке представили индийского робота от компании Meril. Он разработан для проведения операций на коленном суставе. Разработчики объясняют: в ортопедии точность особенно важна, потому что хирургу необходимо идеально подготовить кость под установку протеза. Сначала пациенту делают компьютерную томографию, после чего создаётся индивидуальная 3D-модель конкретного человека. На ней врачи заранее планируют операцию: где именно нужно удалить ткань, под каким углом установить имплант и сколько кости необходимо обработать. После этого данные загружаются в робота.

Во время операции система помогает хирургу максимально точно обработать кость – ровно по заранее рассчитанному плану. Благодаря такой технологии снижается кровопотеря, уменьшается риск осложнений и ускоряется восстановление пациента.

Разработчики рассказали, что сама технология существует в мире уже несколько лет, однако в России подобные системы только начинают активно внедряться.

Это далеко не полный список технологий, которые удалось увидеть. Многие компании подходили творчески к презентации своих систем. Так, можно было увидеть дерево технологии, отправить свою фотографию в виде двоичного кода в информационный океан, полюбоваться оптоволокном в виде причудливых конструкций. Но главное – это возможность прикоснуться к современным технологиям, которые так быстро вливаются в нашу жизнь. Возможность познакомиться с российскими разработками лично появится у нижегородцев 21 мая. В этот день выставка будет открыта для бесплатного посещения, однако необходимо пройти предварительную регистрацию.