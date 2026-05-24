Сергей Лазарев отреагировал на приглашение нижегородских школьников

Певец Сергей Лазарев прокомментировал видеоприглашение нижегородских школьников прийти к ним на последний звонок. Теперь выпускники гадают, ждать ли артиста на линейке 26 мая.

Напомним, ученики школы №47 записали видеообращение к певцу, которое завирусилось в соцсетях и набрало миллионы просмотров. Ребята рассказали, что школа находится прямо напротив Дворца спорта, где у Лазарева запланированы концерты, и попросили заглянуть к ним на праздник.

Артист оставил под видео три красных сердечка. Принял ли он приглашение или просто поблагодарил ребят за внимание, пока неясно. Если Лазарев все же появится на линейке, этот последний звонок запомнится им надолго.