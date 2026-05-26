Еще два «Метеора 120Р» пополнили речной флот Нижегородской области. 25 мая на производственном комплексе «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» состоялась торжественная церемония спуска судов на воду. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

После завершения ходовых испытаний они пополнят действующий в области скоростной флот из пяти «Валдаев 45Р» и двух «Метеоров». Суда получили имена в честь знаковых для региона исторических фигур: третий серийный «Метеор 120Р» назван «Губернатор Николай Баранов», четвертый – «Купец Дмитрий Сироткин». Планируется, что с июля они выйдут на межрегиональные линии, связав Нижний Новгород с Казанью и Ярославлем.

Как отметил заместитель председателя Правительства России Виталий Савельев, нижегородские судостроители внесли огромный вклад в становление скоростных судов на подводных крыльях в качестве пассажирского транспорта. Особенно большую роль сыграл конструктор Ростислав Алексеев. Разработки нижегородской школы судостроения поставлялись в 35 государств мира и работали как на реках, так и на морских линиях.

Губернатор Глеб Никитин напомнил, что возрождение «крылатого» флота началось осенью 2017 года, когда после долгой паузы на заводе спустили на воду первый «Валдай 45Р». По его словам, реки для области – важнейшая транспортная артерия, а судостроительный потенциал региона огромен: помимо скоростных пассажирских судов здесь строят круизные теплоходы, танкеры и технику на воздушной подушке.

– Очередное пополнение речного скоростного флота еще двумя «Метеорами» означает открытие новых направлений, повышение частоты рейсов и дальнейшее развитие культуры речных перевозок, – сказал губернатор.

Регион одним из первых в стране запустил программу возрождения речного скоростного сообщения в 2017 году, и эта инициатива получила поддержку президента Владимира Путина. Сегодня Нижегородская область занимает лидирующие позиции по числу единиц скоростного флота. В прошлую навигацию «Валдаи» и «Метеоры» перевезли более 120 тысяч пассажиров и обслуживали свыше 45 маршрутов, связывающих 16 регионов. Из них межрегиональные перевозки составили 15,5 тысячи человек.

В нынешнем сезоне показатель планируют увеличить почти до 19 тысяч. Навигация уже началась. Маршрутная сеть охватывает 16 субъектов Российской Федерации, а суммарная протяженность водных путей достигает 3,5 тысячи километров. Для путешествий доступны 18 направлений – 11 регулярных и 7 экскурсионно-прогулочных.