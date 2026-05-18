Аномальная жара ожидается в Нижнем Новгороде 20-21 мая.

Аномальное тепло в Нижнем Новгороде сохранится как минимум до конца рабочей недели. По прогнозам Верхне-Волжского УГМС, 20 и 21 мая среднесуточная температура воздуха будет превышать климатическую норму на 7 и более градусов. Обычно в эти дни столбики термометров показывают 12–14 градусов тепла, но сейчас будет значительно жарче — по ощущениям, как в разгаре лета.

Жара несёт с собой не только приятные вечера на веранде, но и серьёзные риски. В регионе повышается вероятность природных пожаров — лесных и торфяных.. Кроме того, в такую погоду традиционно растёт число несчастных случаев на воде: люди начинают открывать купальный сезон раньше времени и часто пренебрегают правилами безопасности. Так, в минувшие выходные в Володарске утонул 13-летний подросток.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области обращается к жителям с убедительной просьбой: будьте предельно внимательны и соблюдайте правила пожарной безопасности. На садовых и дачных участках не сжигайте мусор, особенно вблизи леса. В лесах категорически запрещено разводить костры, бросать горящие спички и окурки, оставлять промасленную ветошь. Особую опасность представляют брошенные на солнце стеклянные бутылки и осколки — они работают как линзы и могут стать причиной возгорания.

Спасатели также рекомендуют сократить время пребывания на открытом солнце, особенно в полуденные часы, и строго соблюдать правила поведения на воде — не купаться в необорудованных местах, не нырять в незнакомых местах и не оставлять детей без присмотра.