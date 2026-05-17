13-летний подросток утонул в озере в Нижегородской области

Следственный комитет и прокуратура выясняют все обстоятельства трагедии Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сегодня, 17 мая, в Володарске Нижегородской области произошла трагедия на воде. В озере Малибу утонул 13-летний подросток, его тело извлекли водолазы Приволжского поисково-спасательного отряда МЧС России, сообщили в региональном ведомстве.

По предварительным данным, которые опубликовал нижегородский следком, мальчик решил переплыть водоем. В какой-то момент он скрылся под водой и уже не вынырнул. При осмотре погибшего следователи не обнаружили видимых травм криминального характера, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В обстоятельствах трагедии уже начали разбираться. Следователь по Дзержинску организовал доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение. Параллельно свою проверку ведет прокуратура Нижегородской области, взяв на контроль исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Во избежание повторения подобных трагедий в МЧС напоминают простые, но жизненно важные правила. Купаться можно только в оборудованных местах, важно трезво оценивая свои силы. Детей нельзя оставлять без присмотра ни на минуту, а бесконтрольные прогулки вблизи водоемов и вовсе недопустимы. Любой пруд или озеро - это зона повышенной опасности, и объяснить это детям должны родители, ведь безопасность ребенка целиком зависит от взрослых.