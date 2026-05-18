Рост экспорта, внедрение ИИ и миллионы айтишников: Михаил Мишустин рассказал о состоянии ИТ-сферы в России

В Нижнем Новгороде начала работу конференция «Цифровая индустрия промышленной России» – ЦИПР-2026. Форум будет проходить с 18 по 21 мая на площадке Нижегородской ярмарки. В первый день пленарное заседание открыло выступление Председателя Правительства Михаила Мишустина. В своей речи он подвел итоги цифровой трансформации страны и обозначил переход от тактики выживания к стратегии глобального технологического лидерства.

Экспорт российских цифровых продуктов растет

Выступление Михаила Мишустина началось с впечатляющей статистики. ИТ-отрасль остается одним из самых быстрорастущих сегментов экономики. За последние шесть лет доля цифровых технологий в структуре ВВП страны удвоилась. Объем продаж отечественных программных продуктов и сервисов увеличился почти в 4,5 раза и по итогам прошлого года превысил отметку в 5 триллионов рублей.

– Есть интерес к нашим цифровым программным продуктам и услугам, которые связаны с созданием софта и за рубежом. Впервые с 2022 года, по данным Банка России, их экспорт вырос на 15%, – подчеркнул Михаил Мишустин. Из этого следует, что российское программное обеспечение выходит за рамки внутреннего рынка и начинает конкурировать за рубежом.

Он отметил, что российская ИТ-индустрия привлекает все больше специалистов. Сегодня в ней работает более миллиона человек.

Налоговые льготы для ИТ-сектора

Правительство сохранило ключевые преференции для ИТ-сектора. Речь идет о пониженных вдвое тарифах страховых взносов и ставке налога на прибыль, которая в пять раз ниже стандартной. По словам Мишустина, эти меры доказали свою эффективность: выручка 5,5 тысяч организаций, непрерывно пользующихся льготами в течение пяти лет, выросла более чем в три раза, а численность их команд – в полтора.

Кроме того, вводится финансовое стимулирование для заказчиков: расходы на закупку российского программного обеспечения можно включать в налоговую декларацию с повышающим коэффициентом, а сделки по продаже прав на софт полностью освобождены от НДС. Льгота теперь распространяется и на облачные сервисы, что должно упростить переход бизнеса на отечественные решения.

От поиска замены западным аналогам к активному внедрению

Россия перешла от поиска замены ушедшим западным продуктам к активному внедрению собственных. Сегодня на отечественном ПО работает уже более 10 миллионов рабочих мест. Ключевой момент – зрелость промышленного программного обеспечения. Мишустин отдельно остановился на самой сложной теме – системах автоматизированного проектирования (САПР). Сейчас свыше половины компаний перешли на российские системы управления жизненным циклом изделий.

– У нас уже несколько геометрических ядер. По надежности и быстроте работы со сложными поверхностями они не уступают импортным. Одно из них полностью адаптировано под российские операционные системы – создан полностью импортозамещенный программно-аппаратный контур, – подчеркнул Михаил Мишустин.

В качестве доказательства он привел кейс из авиастроения: с помощью российского программного обеспечения для полимерных композитных материалов были сделаны детали для двигателя ПД-14.

Отдельной похвалы удостоился механизм Индустриальных центров компетенций (ИЦК). На момент их запуска в стране насчитывалось более пяти тысяч процессов, требовавших разработки собственного софта. Сейчас этот пул сократился почти в четыре раза. В геологоразведке, нефтехимии, электроэнергетике практически все процессы обеспечены российским программным обеспечением; в авиа- и двигателестроении, судостроении и финансах – показатель превышает 90%.

Внедрение искусственного интеллекта

Рынок искусственного интеллекта в России растет почти вдвое быстрее остального ИТ-сектора. Свыше половины предприятий уже вовлечены во внедрение ИИ.

В горной добыче нейросети управляют карьерными самосвалами в реальном времени, оптимизируя маршруты. В авиастроении машинное обучение на сложнейших расчетах прочности позволяет на 20–30% сократить число дорогостоящих натурных испытаний. На химпредприятиях рекомендательные системы снижают расход газа и увеличивают выпуск продукции.

Меняется и сознание бизнеса в отношении облачной инфраструктуры: за шесть лет рынок облачных сервисов вырос в четыре раза, а количество запросов на облачные мощности с графическими процессорами для ИИ удвоилось только с начала прошлого года.

– В заключение хочу подчеркнуть, что сегодня облачные сервисы, искусственный интеллект приходят на многие предприятия и уже доказывают свою эффективность. И когда мы говорим о дальнейшем развитии ИТ-сектора в нашей промышленности, нужно действовать на опережение: не просто создавать аналоги продуктов, чтобы потребности своей организации закрыть, но и прогнозировать изменения, стараться успешно конкурировать на новых, появляющихся перспективных направлениях. Тем самым формировать фундамент для долгосрочного технологического лидерства – это является одной из национальных целей, утверждённых президентом, – сказал в заключении Михаил Мишустин.

Напомним, ЦИПР-2026 продлится в Нижнем Новгороде до 21 мая. В рамках мероприятий конференции обсудят внедрение искусственного интеллекта, цифровизацию промышленности, кибербезопасность, развитие ИТ-инфраструктуры и создание собственных технологических решений. Отдельные сессии посвятят цифровым сервисам для повседневной жизни, международному сотрудничеству и поддержке стартапов. Также участники обсудят развитие беспилотных систем, космических технологий, новых материалов и цифровых решений для медицины и транспорта. Всего в деловой программе запланировано более 140 сессий. Общее количество участников форума в 2026 году составит около 18,5 тысяч человек, включая делегации из более чем 40 стран: Китая, Сербии, Индии, Бразилии, Лаоса, Ирана, Зимбабве, Беларуси, Узбекистана и других государств.

21 мая, в последний день конференции, нижегородцы смогут лично посетить экспозицию бесплатно. Для этого необходима предварительная регистрация. Гости выставки смогут увидеть технологии, которые применяются в обычной жизни и делают ее легче и интереснее.