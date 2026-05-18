Делегации из 40 стран прибыли на конференцию ЦИПР в Нижний Новгород.

На конференцию ЦИПР в Нижний Новгород прибыли делегации из более чем сорока стран мира. Среди них Китай, Сербия, Индия, Беларусь, Бразилия, Лаос, Иран, Зимбабве, Узбекистан и другие страны. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

- Вот уже 11-й год здесь определяют, как будет развиваться цифровая индустрия страны, как Россия будет реагировать на внешние вызовы и главное - как мы сможем обеспечить технологический суверенитет, - отметил глава региона.

Уже известно, что в этом году на конференцию прибудет премьер-министр России Михаил Мишустин. Как ожидается, он посетит выставку и основные мероприятия конференции.

Смогут побывать на выставке и рядовые нижегородцы – 21 мая она будет открыта для всех желающих.

- Для нас крайне важно, чтобы нижегородцы и гости города могли посетить ее бесплатно, ощутить гордость за регион и страну. Обязательно приходите, - призвал нижегородцев Глеб Никитин.

Напомним, ЦИПР проходит на Нижегородской ярмарке с 18 по 21 мая. Главное пленарное заседание, на котором выступит премьер-министр, будет посвящено теме «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности».