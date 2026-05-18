Михаил Мишустин примет участие в конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде 18 мая.

Председатель правительства России Михаил Мишустин 18 мая приедет в Нижний Новгород для участия в XI конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). Главное пленарное заседание, на котором выступит премьер-министр, будет посвящено теме «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности». Также Михаил Мишустин осмотрит выставку «ЦИПР-2026», сообщили в региональном правительстве.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что за годы своего существования «ЦИПР» стал одним из ключевых событий не только для региона, но и для всей деловой повестки страны. По его словам, на площадке Нижегородской ярмарки ежегодно встречаются ведущие игроки цифровой экономики и представители власти, чтобы выработать эффективные решения для внедрения в отечественную промышленность. Конференция во многом определяет вектор развития цифровой индустрии и то, как Россия будет обеспечивать свой технологический суверенитет.

В первый день форума губернатор Глеб Никитин и его заместитель Егор Поляков, курирующий ИТ-направление в регионе, подпишут ряд соглашений. Егор Поляков также выступит на сессии, посвящённой развитию инфраструктуры для искусственного интеллекта и цифровой экономики.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подчеркнул, что проведение форума в Нижнем Новгороде в очередной раз подтверждает высокий статус региона как одного из центров ИТ-индустрии. Он добавил, что область не только принимает экспертов федерального уровня, но и сама может поделиться успешным опытом — в прошлом году комплексный проект цифровой трансформации Заксобрания признали лучшим в России в сфере кибербезопасности.

«ЦИПР» проходит в Нижнем Новгороде с 18 по 21 мая. Полная деловая программа конференции опубликована на официальном сайте. Трансляцию пленарного заседания, панельных дискуссий и других мероприятий можно будет посмотреть онлайн. Проведение таких конференций отвечает задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который реализуется по поручению президента Владимира Путина.