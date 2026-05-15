От стоянки у вокзала до парковочной сети: Что ждет платные парковки в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде обсудили реализацию концессионного соглашения по созданию платных парковок, а также представили планы развития парковочной системы. Своими наработками нижегородские представители транспортных ассоциаций поделились с коллегами из других регионов во время семинара по совершенствованию организации дорожного движения. Об этом сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород», побывавший на мероприятии.

Напомним, современные подходы к созданию и управлению парковочным пространством обсудили в Нижнем Новгороде 14 мая. На специализированном семинаре представители транспортных ассоциаций и научного сообщества Москвы и Нижнего Новгорода обменялись опытом в организации парковочных зон.

Несколько лет модернизации платных парковок

Еще до концессионного соглашения, подписанного администрацией Нижнего Новгорода и Мегафоном в 2020 году, в городе уже были организованы платные парковки. Правда, было их всего четыре на 456 машиномест. Находились тогда парковки на самых популярных у горожан и туристов улицах – на площадях Революции и Горького, улицах Ковалихинской и Рождественской.

Нехватка парковок приводила к тому, что нижегородцам приходилось оставлять автомобили далеко от мест назначения, а дворы многоквартирных домов были полностью заставлены машинами. Кроме того, город нуждался в повышении безопасности движения, снижении нагрузки на улично-дорожную сеть, сокращении количества нарушений правил парковки, организации новых парковочных мест и повышении эффективности уже существующих. Эти и другие проблемы требовали грамотного решения, что называется, «на века», которым и могла стать новая организация парковочной системы города.

Концессионное соглашение на создание 119 платных парковок на 7400 мест было подписано на 12 лет. Однако мало просто поставить терминалы для оплаты, необходимо было обустроить всю улично-дорожную сеть. А это значит установить знаки и оборудование, нанести разметку, модернизировать паркоматы и камеры, а также реконструировать центр управления парковками.

Новые парковки на 5952 машиноместа были введены в тестовую эксплуатацию в 2022 году. Также оператор обустроил всю необходимую инфраструктуру и ввел единый тариф – 60 рублей за час пребывания на парковке.

Постепенно платные парковки становились более комфортными и ориентированными на потребности автомобилистов. Так появилась возможность постоплаты парковки и введение льгот для ряда категорий граждан.

Какие же результаты дала работа платных парковок в период действия соглашения? Изначально поступления в бюджет города были небольшими, но стали возрастать после 2023 года. Что также не мало важно, люди стали привыкать к платным парковкам, а у водителей появилась культура пользования и понимания их функционирования.

Планы по развитию парковочной системы города

Любой крупный проект требует доработок и пересмотра идей во время реализации. Так вышло и с парковками. Итоги шестилетней работы привели представителей транспортных ассоциаций к необходимости внесения правок. Так, для улучшения работы системы, на государственном уровне нужно легализовать работу пеших инспекторов, повысить размеры штрафов для нарушителей.

В рамках развития инфраструктуры требуется ввести обязательное восстановление знаков после ремонта, а также синхронизировать работу парковок с плановым ремонтом дорог.

– Хотелось бы, чтобы регулярная эвакуация автомобилей без номеров способствовала культуре со стороны пользователей парковки. А значит, необходимо увеличить степень вовлечённости и ответственности ГИБДД в процедуру эвакуации транспортных средств, – сказал представитель ПАО «Мегафон» Вячеслав Наумов.

Кроме того, в рамках концессии предлагается также внедрить программу распознавания скрытых номеров, предоставить пользователям возможность оплачивать парковки в условиях ограничения связи и увеличить время для постоплаты до двух суток.

На данный момент предложения по модернизацию парковочной сети Нижнего Новгорода прорабатываются на уровне правительства Нижегородской области. Возможно, что совсем скоро пользоваться парковками в Нижнем Новгороде станет еще удобнее и проще.

