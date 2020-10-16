119 платных парковок создадут в Нижнем Новгороде. Фото: Ольга ГОПАЛО

В рамках концессионного соглашения между администрацией Нижнего Новгорода и Мегафоном в городе планируется создать 119 платных парковок на 7400 мест и Центр управления парковками. Об этом стало известно в ходе круглого стола, организованного нижегородским отделением ОНФ.

- Это очень масштабный проект, который требует детальной проработки, - пояснил директор Нижегородского отделения компании «МегаФон» Максим Бартыков. - Планируется, что он будет разбит на два этапа. Во время подготовительного этапа парковки будут работать в тестовом режиме без взимания платы с автомобилистов.

Как сообщается, первые парковки заработают в центре Нижнего Новгорода: на площади Маркина, улицах Алексеевской, Белинского, Большой Печерской, Большой Покровской, Горького, а также на Верхневолжской набережной, Георгиевском съезде и площади Горького.

Как ожидают в администрации Нижнего Новгорода, создание единой сети парковок поможет не только автомобилистам, но и всем жителям города. В частности, это позволит увеличить пропускную способность и улучшит экологическую безопасность.

- Уже сейчас дорожники ведут подготовительные работы: наносят разметку, устанавливают специальные знаки, паркоматы и дорожные камеры, - подчеркнул директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Герасименко. - Пока не будет принят весь комплекс работ в полном объеме, мы не дадим отмашку концессионеру на запуск пилота и его эксплуатацию.

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