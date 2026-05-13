Пушкинские места, народное искусство и музыка на гуслях: Названы площадки проведения «Ночи музеев» в Нижегородской области

В 2026 году все мероприятия "Ночи музеев" будут объединены темой «Родное». Фото: пресс-служба министерства культуры Нижегородской области

16 мая нижегородские музеи присоединятся к традиционной федеральной акции «Ночь музеев» (6+). В 2026 году все мероприятия в этот день будут объединены темой «Родное». В акции примут участие не только музеи города, но и площадки области. Для гостей готовят экскурсии, концерты, мастер-классы, квесты и спектакли. Рассказываем, какие мероприятия пройдут в Нижегородской области в рамках «Ночи музеев».

Городские прогулки и экскурсии по музеям

Тем, кто хочет совместить прогулку с погружением в историю, стоит обратить внимание на Арзамас, Павлово и Первомайск.

В Арзамасе музей городового магистрата в 18:00 устраивает квест «Тайны старого города». Маршрут будет проходить через старинные улочки исторического центра города.

Программа в Павловском историческом музеи начнется в 13:00 с открытия выставки Дмитрия Романова «Посвящение моему городу», а затем одна за другой пойдут экскурсии по залам музея и уникальному Музею ножа. С 15:30 можно освоить мастер-класс «Павловский замок», в 16:00 — отправиться на пешеходную прогулку «Сердце старого Павлова», в 17:00 послушать инструментальный концерт, а в 18:00 проверить знания на интеллектуальной игре «460 лет г. Павлово». На мероприятия требуется предварительная запись.

В Первомайске гости Краеведческого музея совершат иммерсивную прогулку «С фонариком по музею». Здесь привычные экспонаты предстанут по-новому в таинственном полумраке. Параллельно в программе: живая музыка, аквагрим, показ диафильмов для детей и турнир «Битва роботов».

Пушкинское Болдино

Масштабная программа запланирована в музее-заповеднике А.С. Пушкина «Болдино» в Большом Болдине. С 17:00 до 21:00 здесь можно свободно пройти по экскурсионному маршруту «Пушкин в Болдине. Жизнь и творчество». В 18:00 в Доме культуры 1937 года откроется фотовыставка «История в кадрах: 60 лет Всероссийскому Пушкинскому празднику поэзии». Кульминацией вечера обещает стать событие из цикла «Произведения А.С. Пушкина звучат на языках народов мира»: в 19:00 студенты туркменской студии Театрального училища имени М.С. Щепкина прочтут фрагменты «Руслана и Людмилы» и «Сказки о мертвой царевне» на туркменском и русском языках. Для тех, кому ближе рукоделие, с 17:00 до 19:00 откроется мастер-класс «Открой мир народного костюма через куклу-вырезанку».

Русское-народное искусство

Сразу три площадки Нижегородской области раскроют богатство народной культуры.

Воротынский краеведческий музей приглашает на встречу-концерт «Родная русская музыка на гуслях» с Ольгой Яглинской из Семёнова. С 16:00 до 18:00 гости услышат, как оживают струны старинного инструмента, и узнают о его истории.

Ковернинский музейно-выставочный центр «Отчина» представит масштабную выставку «Народное искусство России». В экспозиции собрано более 200 произведений, представляющих 40 видов промыслов: хохломская и городецкая росписи, городецкое золотное шитье, ростовская финифть, казаковская филигрань, жостовская и гжельская роспись, скопинская керамика, резьба по камню, павловопосадские платки и многое другое. Значительная часть работ происходит из коллекции академика Российской академии художеств Николая Гущина.

В Семенове обширную программу готовит музейно-туристический центр «Золотая Хохлома». В 15:30 — пешеходная экскурсия «Семенов купеческий» от старообрядческого храма на ул. Володарского, 12а. В 17:00 — презентация книги Николая Морохина «Несет меня лиса». Далее — интерактивная игра «Россия – палитра народов» (18:00), а с 19:00 до 20:00 — серия мастер-классов по росписи матрёшек и гипсовых тарелочек, созданию этнических украшений и традиционное русское чаепитие. Завершит вечер концерт творческих коллективов Семёновского округа, который продлится до 22:00.

Мастер-классы и семейный интерактив

Музеи Кстова, Чкаловска и Перевоза делают ставку на прикладное творчество, игры и погружение в прошлое мастер-классы.

Кстовский историко-краеведческий музей откроет двери в 15:00. Начнут с обзорной экскурсии, затем проведут мастер-класс «Лубочное солнце» – участники создадут подвеску в традиционной технике. Мастер-класс требует предварительной записи. После концерта и интерактива «Народы России» состоятся обзорные экскурсии, которые будут продолжаться до 22:00.

В Чкаловске акция развернётся на двух площадках. Мемориальный музей В.П. Чкалова с 17:00 до 23:00 предложит атмосферные фотозоны, чайную историю «Родной вкус» с мастер-классом, «СоюзМультКвиз», пионерскую линейку «Будь готов!» и кино-караоке-викторину «Назад в СССР». Центр «Вираж» приглашает на выставку «Чердак памяти. Вещи с историей», мастер-класс «Родословное древо» с генеалогической игрой и экскурсию «Запахи детства». На мероприятия необходима предварительная регистрация.

Перевозский музейно-выставочный центр стартует в 17:00 с обзорной экскурсии. В 18:00 откроется выставка местного художника Натальи Пузровой «Теплое пространство», а в 18:30 пройдёт мастер-класс по декоративно-прикладному творчеству. Также будут подведены итоги фотоконкурса «Родное», затем состоится познавательная программа «Единство народов: собираем знания», а 21:00 пройдет мастер-класс по росписи гипсовой фигуры.

Напомним, к «Ночи музеев» также присоединятся музеи Нижнего Новгорода. Для свободного посещения будут открыты Нижегородский музей-заповедник (Усадьба Рукавишниковых, Технический музей, Игрушечный музей, выставка «Код Орлова» и «Кладовка. Галерея историй»), Нижегородский государственный художественный музей, а также филиал Пушкинского музея Арсенал. На площадках также ожидаются концерты, разнообразные мастер-классы и, конечно же, посещение экспозиций музеев.