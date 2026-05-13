В этом году 16 мая Нижний Новгород вновь станет частью Всероссийской акции «Ночь музеев» (6+). Свои двери для гостей откроют 45 площадок в разных частях города – музеи, библиотеки, планетарий. Всего в городе состоится свыше 500 мероприятий. Рассказываем, как пройдет Ночь музеев 2026 в Нижнем Новгороде.

Как сообщил в своих социальных сетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в этот день в городе пройдут многочисленные экскурсии, лекции, спектакли, концерты и мастер-классы. Все они будут объединены общей темой «Родное».

- Всего более 500 мероприятий приглашают прикоснуться к многонациональной истории нашего края и увидеть, как судьба Нижнего Новгорода вплетена в историю России, - рассказал Юрий Шалабаев. - Уже сейчас на Большой Покровской работает особое информационное пространство, где можно познакомиться с каждым из муниципальных музеев, узнать их историю и выбрать, куда отправиться в «Ночь музеев».

А 16 мая здесь, по словам мэра, нижегородцев будут ожидать увлекательные интерактивы и сюрпризы от «хранителя истории Нижнего Новгорода».

Впрочем, Большая Покровская станет лишь одной из площадок Всероссийской акции. В этот день интересные мероприятия ждут нижегородцев в разных частях города. Старт большинству мероприятий будет дан в 16:00, а продлятся они до 22:00.

- «Ночь музеев» нижегородцы всегда ждут и очень любят. Мы приглашаем всех принять участие в «Ночи музеев» в Нижнем Новгороде – будет, как всегда, необычно и интересно! – призвала директор городского департамента культуры Светлана Гуляева.

Выбрать площадку и зарегистрироваться можно на сайте мероприятия ночьмузеев.рф/.

Какие мероприятия пройдут в Нижнем Новгороде?

Государственный музей имени Горького

- В музее-квартире на улице Семашко гостей ждут лекции, мастер-классы, интерактивная программа для детей. Здесь же можно посетить знаменитый сад музея и популярные выставки. Особой любовью нижегородцев пользуется мультимедийная библиотека Горького с виртуальным гидом дополненной реальности.

- В Домике Каширина в этот день нижегородцев ожидают музейный маршрут, мастер-классы, интерактивный спектакль, мультсеанс и другие мероприятия.

Щелоковский хутор

Здесь 16 мая нижегородцев ожидают экскурсии, аутентичные крестьянские игры, сказки народов нижегородского Поволжья. Кроме того, для гостей проведут мастер-классы по кузнечному делу и народному костюму. На территории музея будет работать площадка реконструкторов. Кстати, добраться на Щелоковский хутор будет довольно легко – с 15:30 туда будут курсировать бесплатные шаттлы с площади Горького.

Музей Добролюбова

В доме Добролюбова нижегородцев познакомят с книгами и игрушками, деталями быта и историей жизни многодетной семьи. Также на территории усадьбы будет организована музыкальная беседка и уникальные экскурсии. А для любителей словесности состоится лекция «Современный лексикон родного языка и знаменитый словарь В.И. Даля». Здесь же зрители могут услышать тематические рассказы с хореографическими иллюстрациями от студии танца.

Музей «Микула»

Здесь нижегородцев ждет концерт народного ансамбля русской песни «Сударушка» (0+) и выставка «Из сундука» (0+).

Музей Сахарова

В музее академика для нижегородцев подготовили выставку «Жизнь в служении» (12+), составленную по фактам родословной Сахарова, связанной с Нижегородской губернией. Также гостей ждут экскурсия по музею-квартире и викторина по выставке.

Планетарий

В планетарии 16 мая состоится показ полнокупольной программы «Сорок четвёртый, или путешествие в рюкзаке» (12+), посвященной прогулке на дирижабле вокруг земного шара. Попасть на показ можно по предварительной регистрации.