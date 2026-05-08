Нижегородские ТЦ расторгают договоры с продавцами вейпов.

Торговые центры Нижнего Новгорода всерьёз взялись за борьбу с вейпами. Руководство двух крупных объектов — ТРЦ «Океанис» и ТЦ «Куб» — объявило о досрочном расторжении договоров аренды с точками, торгующими электронными сигаретами и жидкостями для них. Инициативу поддержали вслед за губернатором Глебом Никитиным, который ещё в прошлом году поднял вопрос об ограничении продажи вейпов на встрече с президентом.

В «Океанисе» объяснили своё решение просто: речь идёт о здоровье людей, в первую очередь — детей и подростков. Заместитель директора ТРЦ Эдгар Акопян заявил, что в ближайшие месяцы договоры с арендаторами-вейперами будут прекращены. В руководстве центра считают, что таким образом вносят вклад в создание безопасной и комфортной среды для посетителей, особенно для молодёжи.

В «Кубе» действуют не менее решительно. Ведущий маркетолог Елена Белова сообщила, что из двух работавших ранее магазинов по продаже вейпов один уже съехал, а второй освободит помещение 1 июня. На освободившихся площадях подыскивают новых арендаторов, и на этот раз — без никотиновой начинки.

Нижегородские власти начали масштабную борьбу с распространением вейпов ещё прошлым летом. Тогда Глеб Никитин лично обратился к президенту Владимиру Путину, и тот инициативу поддержал, назвав её своевременной. Теперь, по словам заместителя губернатора Андрея Чечерина, у законопослушного бизнеса есть выбор: ждать федерального запрета (а он анонсирован) или проявить ответственность уже сейчас. А вот тех, кто торгует нелегально — рядом со школами или продаёт детям, — неминуемо привлекут к ответу. За этим следят прокуратура, Роспотребнадзор, полиция, региональные министерства и местные власти.

С сентября прошлого года в регионе действует публичная оферта для предпринимателей, желающих добровольно отказаться от продажи вейпов. И бизнес идёт навстречу: около 600 торговых точек, включая крупные сети, кафе, табачные магазины и АЗС, уже вывели опасный товар из ассортимента.

А если кто-то из продавцов всё ещё нарушает закон, в особенности вблизи школ или колледжей, подключиться может каждый родитель. В минобразования региона напомнили о специальном чат-боте «АНТИВЕЙП» в мессенджере «МАХ». Туда можно анонимно сообщить о торговле вейпами рядом с учебными заведениями или даже о том, что подросток курит прямо на территории школы или колледжа. Информацию направят директору образовательного учреждения, чтобы принять меры. Все данные останутся конфиденциальными.

На днях председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин сообщил, что тема с вейпами будет закрыта уже в мае 2026 года. Как только будет получен сигнал из Госдумы, Нижегородская область немедленно введет тотальный запрет на своей территории.

– Делать барыши на здоровье детей безнравственно и преступно. Сейчас в одной из «независимых» соцсетей активно разгоняется реклама бездымного вейпа. Дескать, нет дыма - нет последствий. Вот только про вред для здоровья – молчок. Ведь знают, что главными потребителями всех этих «одноразок» являются подростки и молодежь. И бьют рекламой точно по целевой аудитории, – написал спикер в своем телеграм-канале.

Для блокировки этого источника информации спикер Заксобрания пообещал направить жалобы во все надзорные ведомства, а также в «Лигу безопасного интернета» к Екатерине Мизулиной.

Напомним, отказ граждан от различных видов курения и употребления алкоголя, распространение культуры здорового образа жизни – задача, поставленная перед регионами страны в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».