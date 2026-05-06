Летний зной сменится холодами: Рассказываем, какой будет погода в Нижнем Новгороде на майские праздники

Накануне вторых майских праздников в Нижний Новгород пришло летнее тепло. В дневные часы воздух прогревался до +28 градусов, а также светило яркое солнце. Однако с приближением Дня Победы погода в городе начнет ухудшаться. Фенолог Арзамасского филиала ННГУ Михаил Любов предупредил нижегородцев о наступлении «черемуховых» холодов, когда в мае после жары приходит похолодание, которое совпадает с цветением черемухи.

Прогноз специалиста подтверждает и сервис «Яндекс. Погода». Еще пару дней в Нижнем Новгороде продержится летнее тепло, однако уже с пятницы, 8 мая, погода начнет меняться. Небо затянется облаками, столбики термометров упадут до +20 градусов, а к вечеру пойдет дождь.

В субботу, 9 мая, синоптики обещают более благоприятную погоду для прогулок и посещения праздничных мероприятий. В городе все так же будет пасмурно, но осадков не ожидается. Днем воздух прогреется лишь до +15, а к вечеру температура опустится до +9.

В воскресенье, 10 мая, в Нижнем Новгороде установится солнечная погода. Небо будет ясное весь день, однако столбики термометров не поднимутся выше +13 градусов, а к вечеру похолодает до +7.

В последний день праздничных выходных погода вновь испортится. В понедельник, 11 мая, несмотря на небольшое потепление до +15, в Нижнем Новгороде пойдет дождь, который продлится целый день.

В целом погода в мае ожидается в пределах климатической нормы. Как сообщила синоптик Ольга Мокеева, средняя температура составит +12…+14 градусов, а осадков выпадет около 35-50 мм, что тоже близко к обычным значениям.