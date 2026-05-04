Температурные перепады и небольшие дожди: Стало известно, каким будет май в Нижнем Новгороде

В начале мая нижегородцев ждут настоящие температурные качели – от летней жары до промозглых дождей. Однако уже во второй половине месяца погода стабилизируется. Как отметила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева, май ожидается в пределах климатической нормы, несмотря на жаркое начало месяца.

– С наступлением мая над Нижегородской областью будет усиливаться гребень европейского антициклона, а значит, осадки будут маловероятны в определенные периоды. По уточненному прогнозу Гидрометцентра России, в мае 2026 года среднемесячная температура воздуха ожидается в пределах +12…+14 градусов – это климатическая норма. Осадков прогнозируется 35–50 мм, что близко к обычным значениям, – сообщила синоптик.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», с 4 по 7 мая в Нижнем Новгороде столбики термометров взлетят до рекордных для мая +26…+27 градусов днем. Однако это тепло будет лишь «авансом» и продлится недолго.

Уже с 8 мая начнется плавное похолодание. В праздники температура не поднимется выше +15 градусов, а на улице установится пасмурная и дождливая погода. Ночью в этот период возможно самое серьезное похолодание – до +6 градусов. Ситуация не поменяется вплоть до 14 мая.

Настоящий май – солнечный и умеренно теплый – вернется во второй половине месяца. С 15 по 27 мая осадков практически не ожидается. Синоптики обещают ежедневное солнце и комфортный температурный фон в диапазоне +18…+20 градусов днем. Ночами будет свежо, около +10…+12 градусов.

Начиная с 28 мая и до конца месяца регион накроет небольшое потепление до +22 градусов, однако вместе с теплом вернутся и дожди. Такая погода продержится вплоть до календарного лета.