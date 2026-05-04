Две фуры столкнулись на трассе М-7 в Нижегородской области: один человек в больнице

ДТП с участие двух большегрузов произошло в Кстовском районе. Об этом сообщила пресс-служба УГИББ по Нижегородской области.

По информации ведомства, авария случилась 4 мая около 13:00 недалеко от села Ачапное. 43-летний водитель Scania, двигаясь в сторону Уфы, выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик FAW. В результате столкновения мужчина получил серьёзные травмы: перелом правой голени, кровотечение, множественные ушибы и закрытую черепно-мозговую травму. Пострадавший доставлен в больницу для оказания помощи.

Как уточники в УГИБДД, авария могла произойти из-за отказа системы рулевого управления у автомобиля Scania. В настоящее время все обстоятельства ДТП выясняют специалисты.

