Подросток на мотоцикле сбил шестилетнего ребенка в Сокольском районе Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

Шестилетний ребенок попал под колеса мотоцикла в селе Георгиевское Сокольского района. Как сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области, за рулем двухколесного транспорта сидел подросток.

Авария произошла сегодня, 1 мая, около половины третьего дня у дома №14 по улице Центральной. Ребенок выбежал на проезжую часть справа и оказался прямо перед мотоциклом, за рулем которого сидел 16-летний подросток без прав. Кроме того, его транспорт не зарегистрирован в установленном порядке.

Пострадавшего с травмами доставили в детскую областную больницу имени Семашко, признаков опьянения у обоих участников не обнаружили. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах случившегося.