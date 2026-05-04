Таинственный пироман орудует в Ильиногорске Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В Нижегородской области ежедневно происходят пожары, горят заброшенные деревянные дома. Во всех случаях причиной является поджег. Кроме того, есть вероятность, что к возгораниям причастен один человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

В период с 30 апреля по 3 мая 2026 года на территории поселка Ильиногорск ежедневно происходят пожары в заброшенных домах и постройках, расположенных недалеко друг от друга.

– Во всех четырех случаях пожары происходят на объектах, имеющих свободный доступ на территорию, где они расположены, – рассказали в пресс-службе ведомства. – Причина пожаров одинакова – поджог.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

К счастью, в результате возгораний никто не погиб и не пострадал.

Теперь пожарные совместно с полицией пытаются установить личность поджигателя. При задержании и установлении причастности пироману грозит наказание, предусмотренное частью 2 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений путем поджога» – лишение свободы сроком на пять лет.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области.

Напомним, с начала весны в Нижегородской области зафиксировано 27 палов сухой травы.

Общая площадь возгораний уже превысила 76 тысяч квадратных метров. Основной причиной каждого такого пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем. При этом во всех случаях обошлось без пострадавших.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен