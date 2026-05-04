27 палов сухой травы произошло в Нижегородской области с начала весны

С начала весны в Нижегородской области зафиксировано 27 пожаров сухой травы. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Общая площадь возгораний уже превысила 76 тысяч квадратных метров. Основной причиной каждого такого пожара спасатели называют неосторожное обращение с огнем. При этом во всех случаях обошлось без пострадавших.

Важно понимать, что сухая трава вспыхивает моментально и любая искра может обернуться серьезным пожаром. Поэтому спасатели настоятельно просят не жечь костры, не поджигать растительность, не скидывать мусор в огонь на дачах и не бросать окурки где попало. Если заметили возгорание, сразу набирайте 101 или 112.

Напомним, первый в этом году пал сухой травы произошел 15 апреля в поле возле села Чернуха Кстовского района. Тогда огонь прошел два гектара, на месте работали 12 пожарных и четыре спецмашины.