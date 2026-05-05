Онлайн-шествие, портреты героев на одежде и окнах: Нижегородцам рассказали, как принять участие в патриотических акциях в День Победы

Нижегородцы смогут принять участие в патриотических акциях в День Победы. Фото: НРО ВОД «Волонтёры Победы»

В День Победы в Нижегородской области пройдет сразу несколько патриотических акций. Жители региона смогут почтить память героев и рассказать о своих родных – ветеранах Великой Отечественной войны, тружениках тыла в дистанционном и цифровом форматах. Об этом сообщает нижегородское отделение Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы».

Традиционно в преддверии празднования Дня Победы в Нижегородской области пройдет акция «Бессмертный полк». В этом году шествие состоится в онлайн-формате и начнется 9 мая в 12.00 по местному времени. Желающие принять участие в акции могут разместить фотографию ветерана и информацию о нем в личном кабинете на сайте «Бессмертный полк» до 6 мая включительно. В День Победы изображения героев будут показаны на сайте акции, а также на экранах, установленных на улицах и площадях.

– «Бессмертный полк» – это не только марш, это общенациональная и даже уже общемировая традиция, которая объединяет больше 30 миллионов людей по всему миру, где бы они ни находились. Онлайн-форматы позволяют каждому нижегородцу вспомнить о подвиге наших предков по-настоящему всемирном и бессмертном, – сказала руководитель НРО ВОД «Волонтёры Победы» Мария Самоделкина.

Кроме того, в День Победы нижегородцам предлагается заменить свои аватарки в социальных сетях на портреты участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла или участников специальной военной операции, а также написать о своих героях в постах с хештегом #БессмертныйПолк.

Еще один способ принять участие в патриотической акции – нанести фотографию героя на футболку, куртку или специальную жилетку. При этом размер изображения на одежде не должен быть меньше формата А4. Сделанные в такой одежде 9 Мая кадры можно опубликовать в социальных сетях с хештегом #героиснами.

Автомобилистам предлагается разместить портреты ветеранов и героев семьи на заднем боковом стекле машины с левой стороны. Важно – изображение не должно ограничивать водителю обзор.

Также любой нижегородец может принять участие в традиционной акции «Окна Победы». Для этого необходимо нанести изображения воинских символов России или приклеить фото героев на окна квартир и офисов.

Напомним, в нижегородском Парке Победы 9 мая пройдет народный концерт «Военные песни у Кремля». Он проводится в регионе с 2019 года и уже успел стать доброй традицией. На этот раз к выступлению присоединятся исполнители со всей Нижегородской области. На одной сцене соберутся и профессиональные артисты, и обычные нижегородцы.

