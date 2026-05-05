Концерт «Военные песни у Кремля» пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая. Фото: АНО «Центр 800».

В нижегородском Парке Победы 9 мая пройдет народный концерт «Военные песни у Кремля» (6+). Он проводится в регионе с 2019 года и уже успел стать доброй традицией. На этот раз к выступлению присоединятся исполнители со всей Нижегородской области. На одной сцене соберутся и профессиональные артисты, и обычные нижегородцы.

- Проект всегда вызывает большой интерес у нижегородцев. В этом году мы получили очень много заявок от желающих принять участие. Кастинг проходил в несколько этапов, и в итоге в проект вошли самые яркие и подготовленные исполнители, - рассказала режиссер проекта Ирина Чернышова.

По словам режиссера, каждый из участников постарался привнести в свои выступления что-то личное. Благодаря этому зрители смогут увидеть особенное творческое видение и особое отношение к военной песне.

- Исполнители наполняют каждую песню личным смыслом и эмоциями, проживают историю на сцене, становятся героями своих песен, подчеркнула Ирина Чернышова.

В этом году концерт проходит уже седьмой раз подряд. Ведущими проекта станут Татьяна Печерская и Антон Киселев.

- Символично, что в этом году, который объявлен Годом единства народов России, в нашем проекте на сцену выйдут участники со всей Нижегородской области, люди разных возрастов, национальностей, профессий. 9 Мая прозвучат песни, которые объединяют все поколения, - рассказала автор и организатор проекта Екатерина Чудакова.

В этом году программа концерта будет включать в себя восемь песен. Каждое выступление станет небольшим спектаклем.