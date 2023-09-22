22 сентября в Нижнем Новгороде пройдет пятая «Синергия красоты» для врачей-косметологов

Более 300 врачей-косметологов со всей России и разных стран мира встретятся на площадке научно-практической конференции «Синергия красоты», которая уже в 5й, юбилейный раз пройдет в Нижнем Новгороде. В этом году мероприятие вышло на новый уровень и приобрело статус международного – для обмена опытом соберутся доктора-косметологи не только из городов нашей страны, но из разных стран мира - Турции, Казахстана, Южной Кореи. Корейские доктора поделятся своей экспертизой в коллагеностимуляции и вопросах сохранения естественной молодости пациентов.

В рамках конференции также выступят известные ученые Кубанского государственного медицинского университета Минздрава России и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова, которые предоставят участникам данные научных исследования по препаратам, позволяющим сохранить молодость, а также поделятся актуальными трендами развития врачебной косметологии.

«На сегодняшний день тренд на естественное омоложение и методики коллагеностимулиции стал основой, без которой уже невозможно представить современную эстетическую медицину. Мы рады, что именно Нижний Новгород стал центром этого движения. И уже в 5й раз врачи-эксперты собираются на «Синергии красоты» именно здесь.

Масштаб мероприятия в этом году очень вдохновляет, и я искренне считаю, что это историческое событие не только для эстетической медицины: благодаря ему все последние мировые достижения коллагеностимуляции для красоты и молодости становятся доступными для нижегородцев и россиян в целом. Что также поддерживает наши стремления продолжать наш вклад в научные исследования, поддержку обмена опытом и развитие экспертизы специалистов России и разных стран мира», - говорит организатор «Синергии красоты» Антонина Горская, врач-дерматовенеролог, косметолог, руководитель клиники O’LIVE (Нижний Новгород), ведущий эксперт аккредитационной комиссии ПИМУ по косметологии, международный эксперт завода производителя препаратов на основе PLA, Южная Корея, сертифицированный эксперт компании-производителя по ботулинотерапии, Франция