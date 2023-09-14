Первые 12 корпусов общежитий ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» строится в Нижнем Новгороде. Фото: Кира МИШИНА

Строительство 12 из 18 общежитий первой очереди межвузовского ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» ведется на улице Большие Овраги в Нижнем Новгороде. Выполнены свайные поля у шести корпусов гостиницы, началось возведение стен еще пяти корпусов. Общая готовность по всем объектам первого этапа составляет 13%.

«Вся прилегающая к ИТ-кампусу территория будет трансформирована в квартал высоких технологий «1221», где, в частности, будут построены ультрасовременные офисы и пространства для размещения исследовательских центров ИТ-компаний. Этот комплексный подход к развитию территорий позволит не только создать более 10 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест, в том числе для студентов ИТ-кампуса, но и вовлечь в активную городскую жизнь более 300 гектаров территорий в историческом центре Нижнего Новгорода. К моменту, когда завершится строительство ИТ-кампуса, территория превратится в комфортную среду для жизни, работы и учебы», - сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Сергей Морозов.

Ход строительных работ оценили заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, советник главы региона, руководитель АНО «НЕЙМАРК» Валерий Черепенников, представители ННГУ им. Н.И. Лобачевского, нижегородского филиала «НИУ Высшая школа экономики», Нижегородского педагогического университета им. Козьмы Минина, Нижегородского государственного университет им. Р.Е. Алексеева.

Андрей Саносян отметил, что сейчас активно формируется научно-образовательная составляющая кампуса. В эту работу активно вовлечены эксперты нижегородских вузов.

«Инфраструктура ИТ-кампуса будет расположена в районе улицы Большие Овраги и университета Лобачевского на проспекте Гагарина. Все объекты, создаваемые на каждой из площадок, будут связаны единым образовательным процессом, наполнение которого сейчас активно прорабатывается. Эксперты региональной команды, в которую вошли и все ключевые вузы, специализирующиеся на ИТ, сформировали представление о базовых программах обучения кампуса. Также планируется развитие научных направлений. Это даст возможность студентам реализовать себя уже в роли молодых ученых», - отметил Андрей Саносян.

Валерий Черепенников, в свою очередь, рассказал, что особенность ИТ-кампуса - партнероцентричность и ориентир на запросы работодателей. Приоритетными представляются направления микроэлектроники, кибербезопасности и искусственного интеллекта.

«Нижегородская область всегда была одним из лидеров по развитию ИТ-отрасли. Безусловно, ИТ-кампус станет именно той точкой, которая позволит это лидерство укрепить. Одна из основных задач ИТ-кампуса «НЕЙМАРК» - удвоить выпуск ИТ-специалистов и сократить дефицит кадров в отрасли. Сейчас мы активно работаем с вузами, с будущими абитуриентами, ИТ-компаниями, чтобы вместе создать лучшие условия для студентов, которые через пару лет войдут в двери «НЕЙМАРКа», - сказал он.

Напомним, проект межвузовского ИТ-кампуса планируется реализовать в пять этапов. Общая площадь всех объектов превысит 200 тыс. кв. м. Благодаря реализации проекта в регионе появятся места для проживания около 5,5 тысячи учащихся по цифровым профессиям. Общая стоимость проекта оценивается в 41 млрд рублей, из которых 19,3 млрд рублей – средства федерального гранта. В рамках первой очереди будет возведено 13 шестиэтажных и 5 четырехэтажных корпусов более чем для 1300 студентов. Вторая и третья очереди предполагают строительство двух корпусов на 4200 человек недалеко от проспекта Гагарина. Кроме того, на четвертом этапе здесь же планируется создать образовательный корпус с ФОКом и конференц-центром, а в рамках пятой очереди – построить главный учебный корпус около метромоста. Всего вновь создаваемые образовательные площади будут рассчитаны на 7 000 студентов.

Создание межвузовского ИТ-кампуса мирового уровня «НЕЙМАРК» в Нижнем Новгороде ведется в рамках национального проекта «Наука и университеты», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Он направлен на привлечение талантливой молодежи в науку, повышение вовлеченности профессионального сообщества в эффективное решение стратегически важных вопросов в научной сфере, а также формирование полного представления о прорывных достижениях российской науки при взаимодействии государства, научного сообщества и бизнеса.