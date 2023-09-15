На берегу Борзовки в Нижнем Новгороде заложили дубовую рощу. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Жители Ленинского района Нижнего Новгорода заложили дубовую рощу на берегу реки Борзовки, расчистка которой ведется в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». К активистам присоединился министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

«На этом месте была обнаружена огромная свалка. Она была полностью вывезена. Чтобы облагородить территорию, мы приняли решение заложить здесь дубовую рощу. С июня, с начала выполнения работ, только с берегов Борзовки вывезли 21 тысячу кубометров мусора, но это еще не весь объем. Сейчас расчищено три километра русла реки. На полигон вывезено 6 тысяч тонн ила – 50 процентов от того, что запланировано в проекте расчистки. В еженедельном режиме вместе с подрядчиками, администрацией и организациями, задействованными в проекте по расчистке, мы проводим комиссионное обследование. Проходим все четыре километра участка. Подрядчик устраняет замечания. Есть места, где мусор образуется вновь, приходится вывозить его повторно. Самое главное, чтобы спустя время ситуация не повторялась. Во многом это зависит от жителей Ленинского района», - отметил Денис Егоров.

По словам министра, техническая готовность по расчистке русла составляет 63%. Все работы выполняются в соответствии с проектной документацией и утвержденным графиком производства работ.

«Для того чтобы побудить местных жителей не создавать свалок, мы приняли решение провести в этом месте экологическую акцию. Деревья высаживаются активистами Ленинского района при помощи управляющей компании, ее директора Алексея Базякина. Мы уже получаем положительные отзывы жителей о благоустройстве и наведении здесь порядка. Обеспечим содержание озелененной территории, а жителей просим сообщать об обнаружении несанкционированного мусора, чтобы мы могли принять необходимые меры реагирования», - отметил первый заместитель главы администрации Ленинского района Николай Захар.

Как сообщили в Минэкологии региона, одновременно идет благоустройство прилегающей к Борзовке территории в рамках заключенных муниципальных контрактов между администрацией Ленинского района и подрядчиками. Контракты предусматривают уборку мусора, снос аварийных деревьев, кронирование и другие виды работ.

«Здесь было очень много мусора, который копился годами. Хорошо, что теперь все чисто. Будем поддерживать территорию и сохранять порядок, наблюдать и сообщать о нарушениях. Мы рады, что посадили деревья. Ждем окончания всех работ. Теперь у нас около ЖК «Октава» есть место для отдыха, обустроили красивую площадку. Надеемся, что еще появится экотропа, чтобы можно было вечерами прогуливаться», - рассказала активистка Ленинского района Генриетта Старжинская.

Согласно проектной документации длина участка расчистки составляет 4 км (от железнодорожных путей вблизи станции Восточная до ул. Баумана), в результате улучшатся экологические условия проживания для 139,2 тыс. человек.

Напомним, реализация национального проекта «Экология» в рамках указа президента Российской Федерации Владимира Путина началась в стране с 2019 года. Ключевые цели нацпроекта – эффективное обращение с отходами производства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха, улучшение качества питьевой воды для населения, сохранение биологического разнообразия, экологическое оздоровление водных объектов, включая реку Волгу, внедрение новых технологий в лесном хозяйстве, создание образовательных программ, направленных на формирование бережного отношения к окружающей среде и обеспечение рационального водопользования.