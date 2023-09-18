Зажало, как в тисках: Восьмилетний мальчик провалился в глубокую яму около школы в Нижнем Новгороде

Спасали мальчугана сразу шесть человек. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Настоящая спасательная операция развернулась около школы в Нижнем Новгороде минувшим вечером. Там целая бригада сотрудников МЧС вызволяла из ямы восьмилетнего мальчика, который провалился туда и застрял.

Неприятный инцидент произошел прямо на территории школы №111, расположенной на улице Веденяпина в Автозаводском районе. Мальчик, шедший по двору учебного заведения, случайно наступил в лунку, предназначенную для установки забора. Ребенок ушел в яму по грудь, а так как лунка была узкой, его зажало, как в тисках. Выбраться самостоятельно школьник не смог.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, тревожный сигнал о случившемся сотрудники службы спасения получили в 18.45. На место происшествия тут же отправились шестеро сотрудников МЧС. Поскольку на улице было уже темно, работать приходилось под светом фонарей. Двое мужчин буквально по сантиметру откапывали лопатами землю вокруг мальчика – действовать нужно было аккуратно, чтобы не травмировать пленника. С этой же целью на него одели каску.

- Общими усилиями ребенка удалось достать. К счастью, мальчик не пострадал. Госпитализация ему не потребовалась, - рассказали в региональном управлении МЧС.

На видео, опубликованном в телеграм-канале ведомства, запечатлен сам момент спасения. Мальчику стоит отдать должное: он не паниковал, а мужественно ждал, пока его «откопают», и помогал спасателям, подсказывая, с какой стороны надо подкопать.

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