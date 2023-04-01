«Пацан посинел, его трясло»: Ребенка засосало в двухметровую яму с грязью в Нижегородской области

Та самая жижа, в которую засосало мальчика. Фото: Группа Вк "Типичное Заволжье"

В Нижегородской области весенняя распутица в самом разгаре. И если в областном центре снег уже практически сошел и асфальт везде сухой, то за городом ситуация обстоит иначе. Грязь, лужи, жижа – вот что сейчас представляют собой дороги практически в любой деревне. В Городецком районе на этой неделе едва не произошла трагедия: там мальчика засосало в огромную яму с грязью, ребенка чудом удалось спасти.

В поселке Первомайском на одной из улиц недавно прокладывали газовые трубы, после чего на дороге осталась двухметровая яма, наполненная грязью. Мальчик лет восьми, катаясь на велосипеде, не удержался и свалился в эту жижу, которая тотчас начала затягивать ребенка на дно.

- Его свезло в эту яму с жижей и засосало по пояс. Сам он выбраться не смог, кричал о помощи. Пацан посинел, его трясло, - рассказывают местные жители в группе «Типичное Заволжье».

По счастливому стечению обстоятельств мимо проходил местный житель, который и вытащил мальчугана из западни. Сейчас здоровью и жизни юного велосипедиста ничто не угрожает.

Мальчик катался на велосипеде и случайно упал в яму. Фото: Группа Вк "Типичное Заволжье"

Как пояснили «КП – Нижний Новгород» в местной администрации, с начала февраля в поселке Первомайском ведутся работы по газификации отдельных улиц.

- В результате земляных работ образовался провал грунта и, как следствие, - яма на месте ведения газопровода. Под воздействием интенсивного снеготаяния и плюсовых температур в яме скопилась вода, - сообщили в ведомстве.

Сразу после инцидента жители поселка позвонили в поселковую администрацию и рассказали о случившемся. На место прибыли представители территориального отдела и подрядной организации. В тот же день подрядчик засыпал яму щебнем, а как только почва просохнет, дорогу приведут в нормальное состояние.

- Угрозы жизни и здоровью жителей поселка нет. На месте проведения земляных работ установлены временные дорожные знаки «Объезд» и «Проезд запрещён», - пояснили в администрации.

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