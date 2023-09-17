Автолюбители встретили семейство лосей на дороге в Сарове

Водители останавливались, чтобы пропустить лося. Фото: принтскрин видео.

Нижегородские водители встретили семейство лосей на подъезде к Сарову. Один из очевидцев снял на камеру, как крупный сохатый не спеша переходит двухполосную дорогу, а на обочине в кустах за процессом осторожно наблюдают две самки. Вероятно, и они выжидают удобный момент, чтобы перейти дорогу.

На обочине удобного момента перейти дорогу ожидали еще две самки. Фото: принтскрин видео.

Автомобили останавливаются и пропускают животное. Водители понимают, что такое столкновение может быть смертельным, а штраф за сбитого лося составляет 80 тысяч рублей. И это не считая затрат на ремонт транспортного средства.

- Город у нас, можно сказать, в лесу стоит, заповедник близко. И всю жизнь было, что животные выходят близко к городу. При движении на автомобиле, через такие участки, как на видео, нужно быть внимательными. Согласен, что случиться может, что угодно, но животное в этом не виновато — объяснил местный житель Артем в сообществе «Мы из Сарова».

Время гона у лосей начинается в сентябре и продолжается до декады октября. В это время самцы ищут самок и могут вести себя агрессивно. Животные могут с большой скоростью перемещаться по своим привычным маршрутам, многие из которых пересекают автомобильные дороги региона. Причем зачастую это происходит в сумеречное время, поэтому водителям надо быть особенно осторожными.

- Будьте внимательны. Почтенно относитесь к знаку «Дикие животные». А если вдруг увидите лося на обочине - не сигнальте ему, не пытайтесь сфотографировать и не издавайте громких звуков. В период гона эти животные особенно нервные и чувствительные, - заметила саровчанка Надежда К.

Отметим, что встречи с лосями в Нижегородской области происходят часто. Кроме того, в объективы видеорегистраторов попадают и другие дикие животные. Так, например, весной 2023 года на дороге в Сарове видели медведя.