Медведи ходят прямо по дорогам: нижегородцы дважды за месяц видели лесных хищников

В прошлом году было 6 встреч с медведями. Фото: Максим ГОЛОВАНОВ

Жители Нижегородской области все чаще публикуют в соцсетях посты о встречах с обитателями леса. То лоси выбегают на дорогу, то косули бросаются под колеса. А в последних числах мая сбылся один из популярных стереотипов о России — в городе Саров бурый медведь прогулялся прямо по дороге. Как сообщают местные жители в ряде Телеграм-каналов, косолапый ходил по проезжей части в районе Аргинского водозабора, к людям близко не подходил. Жилых домов рядом нет, а значит опасности он не представлял. О произошедшем быстро узнали в профильном министерстве и за поведением мишки стали следить лесники.

Медведь шел прямо по дороге. Фото: "Мы-ветераны Сарова"

- Город Саров с большой закрытой пригородной территорией не является охотничьими угодьями, охота там не ведется. Управление этой закрытой территорией занимается администрация города. В случае обнаружения опасности, в том числе и от диких животных местная администрация может обратиться в минлесхоз о проведении регулирование хищников. Минлесхоз примет решение о регулировании медведя в лесной прилегающей к городу зоне, - рассказали «КП-Нижний Новгород» в пресс-службе Минлесхоза.

Еще один подобный случай произошел в Дальнем Константинове 13 мая. Бурый медведь прогулялся вдоль озера, а затем искупался в нем. К людям косолапый не подходил.

В Министерстве подтвердили пока только одну встречу с хищником, которая произошла недавно в закрытом городе.

- Мы не можем говорить о том, что встречи с медведями участились. В этом году не было зафиксировано ни одного случая кроме саровского. В прошлом году было шесть случаев выхода медведей к человеку. Четыре в Лысковском районе, по одному в Варнавинском и Городецком районах области. Во всех случаях медведи уходили и регулирование численности не производили, - добавили в пресс-службе.

К слову, численность бурых медведей в регионе за последний год почти не изменилась. В 2022 году насчитывалось 1318 особей, а в 2023 году — 1340 особей.

- Причиной захода медведей в населенные пункты могут служить пищевые отходы и доступность другой еды. Могут привлекать и домашние животные. Таких животных может ждать печальный итог, гибель от автомобиля или же необходимость его регулировать, то есть, изъять из среды обитания. Часто люди сами прикармливают медведей оставляя пищу и не убирая за собой в лесу, - подчеркнули в Министерстве.

К слову, с началом дачного сезона нижегородцы все чаще посещают пригородные населенные пункты, в том числе, расположенные близко к лессу. Таким образом, возрастает риск встречи с хищником. Особенно часто медведя можно встретить там, где он, как и человек, добывает пищу — на рыбалке, охоте и при сборе ягод.

КОНКРЕТНО

Если Вы находитесь в местности, где обитают медведи:

- при передвижении следует держаться открытых мест и редколесий, где приближение зверя можно заметить заблаговременно и принять необходимые меры для отпугивания или иным способом обезопасить себя от возможного нападения;

- следует избегать длительного продвижения через густые заросли ольховника и ивняка в местах возможной концентрации медведей;

- следует избегать движения по берегам лососевых рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью.

В заключение нижегородцам напомнили, что бурый медведь – это крупный и необыкновенно сильный хищник, он очень опасен для человека.