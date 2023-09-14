«Зимой могут замерзнуть насмерть»: Семь кошек покойного нижегородского врача-онколога оказались на грани гибели, пока идут споры за наследство

Спустя год после смерти хозяина, кошки продолжают жить в его доме. Фото: Предоставлено героем публикации

Уже более года в Нижегородской области решают судьбу питомцев известного врача-онколога Владимира Коченова. В 2022 году мужчина умер от страшной болезни и 15 его кошек остались без присмотра. Родственники врача оказались категорически против присутствия кошек в его доме в поселке Ромашково. Соседям пришлось в спешке пристраивать любимцев Владимира Ивановича. К сожалению, семи кошкам все еще не успели найти новых хозяев. Мурлыки либо окажутся на улице, либо насмерть замерзнут в своем домике.

Кошкин дом стал тюрьмой

Владимир Коченов и его вторая жена очень любили кошек. На территории своего участка супруги построили домик для усатых и хвостатых, площадью 50 квадратных метров. Более десятка Мурзиков и Барсиков попали туда прямиком с улицы. Они жили в любви и заботе, получали постоянный уход.

Кошки живут в домике, построенном рядом с хозяйским домом. Фото предоставила Евгения Ежова.

В кошачьем доме было все необходимое — полочки, лежанки, игрушки, лотки, миски для каждого питомца и медикаменты. 11 лет назад хозяйка умерла, а следом и сам доктор Коченов слег со страшным заболеванием. За кошками стало некому следить. Животные жили в грязи, стали болеть и постепенно одичали.

- Последние два года они не жили, а выживали! Там была полная антисанитария. Лежанки все пришлось менять, потому что где их стошнит, там же потом и спят. У кошек из-за такого вот запущенного состояния были больные глаза и инфекция проникала все глубже и глубже. Сейчас мы их уже пролечили, - объяснила «Комсомолке» соседка врача Евгения Ежова, которая первое время помогала заботиться о хвостатых.

Только благодаря участию неравнодушных людей у котов в домике вновь стало чисто, животные выздоровели. Некоторых из них даже удалось пристроить.

«Спасибо, что не прошли мимо!»

Местная жительница Ольга не так уж много знала про своего соседа-кошатника, однако не смогла пройти мимо, когда в его доме случилась беда. Девушка стала уговаривать родственников покойного спасти кошек, в ответ получала только циничные высказывания вроде: «Отвезти бы их к магазину и оставить там!». Всерьез обеспокоившись судьбой пушистиков, она стала стучать во все двери, и наша редакция решила помочь с распространением информации. Вскоре после публикации материала девушке начали поступать сообщения от желающих забрать кошек, в том числе Ольге написала и нижегородка Наталья.

- Сейчас увидела на сайте «КП-Нижний Новгород» Ваш крик о помощи. Больно очень, что такие ситуации возникают. Сидела и думала — позвонить вам или воздержаться. У меня собака и кошка, которых я подобрала с улицы, спасая от гибели. И вот, я приняла решение! Я возьму одного кота или кошку, мне все равно какого. Предлагаю созвониться! И какие вы все молодцы, и редакторы сайта, что пытаетесь решить эту проблему.

Ольге поступило сообщение с просьбой отдать одну кошку. Фото: Предоставлено героем публикации

В результате кошка Василиса уехала к Наталье и теперь живет дружно с другими ее питомцами.

Нижегородка решила отдать кошку Васю в добрые руки. Фото: Предоставлено героем публикации

Новая хозяйка периодически делится умилительными фотографиями кошки, которую, казалось, невозможно пристроить. Одичавшая Вася теперь стала совсем ручной, вот что делает любовь! Следом поступило сообщение от семьи из Дзержинска. Они забрали еще двоих мохнатых товарищей — черного Багира и дымчатую Лолиту.

Лолиту и Багира забрали в Дзержинск. Фото: Предоставлено героем публикации

В настоящее время в кошачьем домике остаются еще семь кошек: Пабло Эскобар, Мишенька, Малыха, Элис, Хвостик, Ника и Шуба. Все они этой зимой рискуют замерзнуть насмерть, поэтому Ольга продолжает искать им хозяев. У хвостатых даже есть свой канал на Ютубе под названием «Котики - сиротики». Его создала 8-летняя девочка, которая помогает Ольге ухаживать за пушистыми.

Слева направо: Хвостик, Шуба, Пабло Эскобар, Мишенька, Элис (в центре), Ника и Малыха. Фото: Предоставлено героем публикации

«У нас плохие новости!»

В начале сентября Ольга получила сообщение от наследницы Коченова, которое начиналось со слов: «У нас для вас плохие новости...». Девушке дали понять, что с пристройством хвостатых и усатых надо поторопиться. Обслуживающая компания позвонила и пообещала отключить газ, которым отапливается, в том числе, и помещение с животными.16:56

- Дом должен был перейти этим людям, с которыми я вела диалог, но обнаружились еще родственники. Из-за этого процесс вступления в наследство затянулся еще на полгода или год. Идут судебные тяжбы. Как я поняла, пытаются доказать, что завещание было составлено, когда врач находился в плохом или неадекватном состоянии. Так как нет собственника, а договор на газ надо перезаключать, обслуживающая компания хочет поставить заглушку. Таким образом, расположенный на участке домик с кошками этой зимой останется без отопления, - рассказала собеседница «КП-Нижний Новгород».

Специалист в сфере жилищного законодательства и споров о недвижимости, юрист Константин Дацкевич объяснил «Комсомолке», что у девушки есть, по меньшей мере, три месяца до того, как газ в доме действительно отключат. Кроме того, договор на газовое обслуживание достаточно легко продлить:

- Не заключение договора не является основанием для отключения газа и никто не может поставить заглушку без ведома собственника. Заключить договор можно тремя различными способами, в том числе, оплатой платежки. Коммунальные услуги отключаются в случае аварии, нарушения сроков платежей и по заявлению собственника. Для этого нужно за три месяца до отключения направить письменное уведомление, чтобы у собственника было время оплатить долги. Если газовщики отключат газ без уведомления, это как минимум может быть квалифицировано, как самоуправство. А если еще и кошки умрут, то и как жестокое обращение с животными.

Как объяснил юрист, если наследники подавали документы нотариусу и судебные тяжбы еще идут, у дома есть собственник. Именно ему и предстоит платить по квитанциям.

Тем не менее, даже если отопление в доме не отключат, животные рано или поздно все равно останутся на улице. Чтобы забрать одного из них, необходимо обратиться по телефону: +79100066661.