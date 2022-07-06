Кошкин дом превратился в тюрьму: После смерти известного нижегородского врача-онколога его 15 кошек остались брошены на произвол судьбы

Сразу 13 кошек пытаются пристроить после смерти их хозяина. Фото предоставила Евгения Ежова.

В июне скончался известный в Нижегородской области врач-онколог Владимир Коченов. После смерти специалиста выяснилось, что он был большим любителем кошек. С его кончиной «осиротели» 15 его любимиц, которые жили с ним в коттеджном поселке Ромашково в Богородском районе. Кошки находятся не в лучшем состоянии, а новые хозяева дома настаивают на том, чтобы их поскорее пристроили. Подробности этой истории «Комсомолке» рассказали соседи мужчины и волонтеры.

- Троих забрали, осталось 13 кошек, возраст от двух до десяти лет и более, некоторые из которых нуждаются в ветеринарной помощи и лечении. Все они кастрированы и стерилизованы, но состояние достаточно запущенное, так как последние два года Владимир Иванович был лежачим больным, - рассказала волонтер Анастасия Александрова.

Коту Филе 11 лет, он плохо видит и очень тоскует по хозяину. Фото предоставила Евгения Ежова.

Кошки проживали в специально построенном для них домике площадью порядка 50 квадратных метров.

Прежний владелец построил для кошек большой дом рядом со своим. Фото предоставила Евгения Ежова.

Этот домик Владимир Иванович построил со своей второй супругой, с которой они жили душа в душу, но 10 лет назад ее не стало, а два года назад и сам Владимир Иванович слег со страшным онкозаболеванием. Кошачий дом постепенно стал превращаться в кошачью тюрьму. Там было все — отопление, теплые полы, полочки и лежанки для пушистых и даже санузел. Только вот ухода и еды со временем стало не хватать.

В доме есть все необходимое для усатых и полосатых. Фото предоставила Евгения Ежова.

За кошками стала следить родственница покойной женщины, которая также ухаживала за тяжело больным врачом. Раз в неделю она заглядывала, чтобы насыпать самого дешевого корма. На большее у женщины рне было ни времени ни сил, а больше никто помогать не хотел. Родственники Владимира Ивановича живут далеко и отношения с ними, по заверениям соседей, были натянутые.

В итоге, когда волонтеры, наконец, получили доступ к кошкам, были поражены запущенным состоянием кошачьего дома и внешним видом его обитателей.

- Последние два года они не жили, а выживали! Там была полная антисанитария. Лежанки все пришлось менять, потому что где их стошнит, там же потом и спят. У кошек из-за такого вот запущенного состояния были больные глаза и инфекция проникала все глубже и глубже. Сейчас мы их уже пролечили, - поделилась подробностями соседка Коченова Евгения Ежова.

В общей сложности на кормление и лечение хвостатых ушло порядка 60 тысяч. Эти деньги жители поселка и волонтеры собирали сообща. Домик кошек отмыли и привели в порядок, на это тоже ушли деньги. Однако условия временные. Новые владельцы дома оказались категорически против любых животных, поэтому кошек необходимо в срочном порядке раздать. Все кошки и коты уже были кастрированы хозяевами, приучены к лотку. Сейчас у двух из них есть подозрения на серьезные заболевания, остальные полностью здоровы, но одичали. Некоторым из них потребуется время, чтобы вновь довериться человеку.

Для всех этих кошек ищут новый дом. Фото: СОЦСЕТИ

Чтобы забрать одного из обитателей этого кошачьего дома, необходимо связаться с Евгенией по телефону: +7 920 254 5815. При необходимости кошек готовы доставить новым хозяевам. Также по указанному телефону можно уточнить, какую помощь можно оказать этим кошкам. Например, им сейчас требуется дорогостоящий лечебный корм, который можно встретить не в каждом магазине.

Напомним, в Нижнем Новгороде также ищут дом для кота-путешественника, который преодолел около 1000 километров.