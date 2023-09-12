Готовность трассы М-12 от Арзамаса до Казани составляет более 80%

Участок трассы М-12 от Москвы до Арзамаса открыли 8 сентября. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Готовность скоростной федеральной трассы М-12 «Восток» на участке от Арзамаса до Казани составляет более 80%. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

- У нас там степень готовности - выше 80%. <…> Очень напряженно, непростая задача. Но из главных вопросов - мост через Волгу - он уже соединен. <…> Там идет укладка асфальта, освещение, барьерка, - сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что ранее в нашей стране такие дороги не строились в столь рекордные строки – менее трех лет. Движение до Казани планируется открыть до 20 декабря 2023 года, а уже в следующем году продлить до Екатеринбурга.

Напомним, 8 сентября Владимир Путин открыл движение по трассе М-12 от Москвы до Арзамаса. Протяженность участка составила 415 километров – это больше половины пути до Казани. Теперь из столицы в Нижегородскую область можно добраться всего за 3,5 часа.

Скоростная магистраль М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.