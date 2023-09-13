Четырех ушастых совят из нижегородского зоопарка «Лимпопо» выпустили на волю

На лапки птенцов были надеты специальные кольца с идентификационными номерами. Фото: Пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Недавно специалисты зоопарка «Лимпопо» отпустили на волю четырёх подрощенных и откормленных ушастых совят. Малышей окольцевали и вернули к нормальной дикой жизни. Свой новый дом птенцы обрели в районе сельского поселка Гнилицкие дворики.

Птенцов отпустили в свободный полёт. Фото: Пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

– На лапки птенцов были надеты специальные кольца с идентификационными номерами. Данная процедура необходима для осуществления дальнейшего мониторинга птиц в дикой природе, – сообщили в пресс-службе зоопарка «Лимпопо».

В руках сотрудника зоопарка. Фото: Пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Птенцов отпустили в свободный полёт на местности очень благоприятной для обитания ушастых сов. Там много открытых мест, опушек и полянок, где водится достаточное количество грызунов и насекомых.

Птенец улетел. Фото: Пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

– Выпуск совят проводится зоопарком с целью повышения популяции ушастой совы в Нижегородском регионе. Чтобы птицам было максимально комфортно в природе, предварительно все совята прошли необходимую адаптацию для проживания в естественных условиях, – подчеркнул генеральный директор зоопарка «Лимпопо» Владимир Герасичкин.

Свой новый дом птенцы обрели вблизи поселка Гнилицкие дворики. Фото: Пресс-служба зоопарка «Лимпопо».

Для того чтобы развить охотничьи навыки пернатых, птиц выпустили в просторный вольер, где они учились самостоятельно добывать себе пищу и охотиться.

Напомним, ранее мы рассказывали, какими животными этим летом пополнился зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде. Так, одним из первых детенышей, родившихся летом, стал птенец пары бородачей. Рождение этого малыша – настоящее чудо, потому что данный вид птицы крайне редко размножается в условиях неволи. Насколько редко? – спросите вы. Настолько, что за последние 20 лет «Лимпопо» стал первым зоопарком, где бородачи самостоятельно высидели кладку.

Справка:

Ушастая сова – птица из семейства совиных. Распространена по всей Европе. В России ушастые совы присутствуют почти повсеместно. Ушастая сова – ночной хищник. Охотится, главным образом, за лесными и полевыми мышами, землеройками и мелкими грызунами, чем приносит немалую пользу.