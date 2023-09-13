Главные роли в фильме играют Марго Роби и Райан Гослинг. Фото: kinopoisk.ru

Фильм «Барби» (12+) режиссера Греты Гервиг начнут показывать в кинотеатрах Нижнего Новгорода с 14 сентября. Мировая премьера нашумевшей кинокартины о легендарной кукле отгремела ещё 21 июля, однако в Нижнем Новгороде и других городах России фильм «Барби» пустили в прокат неофициально, а потому и показ на больших экранах был назначен на более поздний срок. «Комсомолка» узнала, когда фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах Нижнего Новгорода и где его посмотреть.

Фильм «Барби» 2023 в Нижнем Новгороде: когда выйдет в кинотеатрах, где посмотреть

Фильм «Барби» выйдет в кинотеатрах в дубляже профессиональной студии Red Head Sound, а это значит, что с экранов прозвучат официальные голоса Марго Робби, Райана Гослинга, Уилла Феррелла, Симу Лю и других актеров.

На данный момент в Нижнем Новгороде фильм «Барби» можно посмотреть в сети кинотеатров «Империя Грёз», а также в кинотеатре «Love Cinema» и «Арлекино».

«Империя Грёз»

Сеть «Империя Грёз» включает в себя такие кинотеатры, как «Сормовский», «Мир», «Индиго» и «Небо». Согласно расписанию, показ фильма в их кинозалах стартует с 14 сентября. Билеты стоят от 180 до 550 рублей. Цена зависит от времени и зала. Сеансы есть утром, днём и вечером.

«Love Cinema»

Кинотеатр «Love Cinema» располагается в торговом центре «Шоколад». Сейчас в расписании кинотеатра показ фильма про куклу Барби есть только на ближайшие дни, однако это не значит, что показ завершится довольно быстро. Билеты на любой сеанс стоят по 550 рублей.

«Арлекино»

В кинотеатре «Арлекино» в торгово-развлекательном центре «Жар-птица» фильм «Барби» начнут показывать с 14 сентября. В первые дни сеансы будут только вечерние. Цена билетов варьируется от 260 и до 330 рублей.

Напомним, что после того, как в прокат вышел фильм о знаменитой кукле Барби с Марго Робби в главной роли, весь мир захватил новый тренд – барбимания. Так, в макияже и нарядах девушек стал особенно популярен розовый цвет и все его оттенки. Большим спросом стали пользоваться фотосессии в локациях с розовыми стенами и яркими элементами. Для тех, кто мечтает взорвать свои социальные сети топовыми и трендовыми снимками, «Комсомолка» составила ТОП-10 мест, где можно сделать фотографии в стиле Барби в Нижнем Новгороде.