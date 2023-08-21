50 оттенков розового: Где сделать фото в стиле Барби в Нижнем Новгороде

Большим спросом сейчас пользуются и фотосессии в локациях с розовыми стенами и яркими элементами. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

После того, как в прокат вышел фильм о знаменитой кукле Барби с Марго Робби в главной роли, весь мир захватил новый тренд – барбимания. Образ гламурной куклы или её верного спутника Кена примерил чуть ли не каждый, в этом россиянам помогла нейросеть BaiRBIE me, генерирующая картинку на основе загруженного фото. Некоторые пошли ещё дальше и стали превращать себя в Барби даже в повседневной жизни. Так, в макияже и нарядах девушек стал особенно популярен розовый цвет и все его оттенки. Большим спросом сейчас пользуются и фотосессии в локациях с розовыми стенами и яркими элементами. Для тех, кто мечтает взорвать свои социальные сети топовыми и трендовыми снимками, «Комсомолка» составила ТОП-10 мест, где можно сделать фотографии в стиле Барби в Нижнем Новгороде.

«Кукольные» домики

Одним из главных атрибутов из мира Барби, безусловно, является кукольный домик. Розовые стены, розовые потолки и мебель тоже розовая – так выглядят апартаменты мечты для легендарной куклы. Именно поэтому в поисках локаций для фото мы выискивали гламурные и «нежные» фасады зданий в розово-белых цветах.

Так, сразу череду «кукольных» домиков можно найти прямо в центре Нижнего Новгорода на главной пешеходной улице. Здесь находятся сразу два розовых трехэтажных особняка – дом №7 на Пискунова и дом №10 на Большой Покровской. На их фоне ваши фотографии точно будут в стиле Барби. Правда, общую картину могут испортить магазины и кофейни, расположенные на первом этаже.

Дом №7 на Пискунова и дом №10 на Большой Покровской. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Но расстраиваться и реветь из-за этого горючими слезами не стоит, потому что буквально за театром драмы имени М. Горького можно найти похожие здания, на фасаде которых нет ни реклам, ни ярких вывесок (адрес: Театральная площадь, 2, 3 и 4). Тут быть в образе знаменитой куклы Барби вам никто не помешает!

Розовые дома на Театральной площади. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Конечно, был у куклы Барби и пляжный домик, где есть все для беззаботной и веселой жизни: завораживающий пейзажный бассейн, уличная кухня с барбекю и барной стойкой. Но найти такой «райский» уголок нам не удалось, зато у дома №6А на улице Пожарского нашёлся полностью розовый дом с зелёной лестницей.

Дом №6А на улице Пожарского. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Тут в трендовых образах можно позировать в удобном кресле или на фоне розового забора. А если уж вы забыли прихватить с собой своего Кена и сделать для вас фото некому, то смело можно показать мастерство позирования в зеркале.

У дома №6А на улице Пожарского можно сделать фото в зеркале. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Милейшую розовую локацию можно найти недалеко от площади Минина и Пожарского. Два здания №2 и 4 на улице Ульянова точно украсят ваши снимки и отлично впишутся в концепцию фотосессии в стиле Барби.

Розовая локация недалеко от площади Минина и Пожарского. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

И хотя розовых мягких диванчиков тут нет, зато есть лавочки такого насыщенного гламурного цвета, что аж глаз радуется. Ну и куда без цветочков на окнах, локация – полный шик!

Розовые лавочки на улице Ульянова. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

В розовой локации можно сделать селфи. Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Неон, плюш и сладости

Милые и розовые декорации можно найти не только на улице, но и в уютных кофейнях. Так, кафе-кондитерская «Мисс Кейк» на улице Максима Горького, 45, может похвастаться светлым интерьером, бело-розовой мебелью – столиками и сидениями, а также неоновой розовой вывеской с надписью «Счастье нельзя купить, но можно купить пирожное». Естественно, классным атрибутом для фотографии тут станет кофе, ведь его подают в очаровательном розовом стаканчике. Не забудьте также заглянуть на витрину с пирожными и другими сладостями, зачастую они покрыты розовой глазурью и шоколадом.

Кондитерская «Мисс Кейк». Фото: Кристина БЕРБАСОВА

А в розовое пушистое зеркало в форме сердечка вы уже фотографировались? Если нет, то бегом в кофейню-кондитерскую Cake By Di на улице Максима Горького, 23А. Фоточки тут получатся 100% гламурные, прямо как из фильма. Десерты тут тоже можно найти подходящие. Например, бенто-тортики с сердечками, котиками и надписями: «Love», «Я люблю тебя».

Кондитерская Cake By Di. Фото: соцсети Cake By Di.

Подсветка, «зеркала» и закаты

Настоящие Барби с утра ещё крепко спят, а встают только к двенадцати дня. Затем начинаются процедуры по уходу: масочки, кремушки, спорт, ещё нужно накраситься и выбрать наряд, а там уже и по делам можно. Именно поэтому мы нашли локации для фото в стиле Барби, которые будут выигрышно смотреться в кадре вечером. Например, стоит обратить внимание на Нижегородский кремль, стены которого подсвечиваются насыщенным розовым цветом. Ну, а чем не барбикор?

Кремль. Фото: АНО " Центр 800".

Прогуливаясь вдоль стен кремля, можно успешно добраться и до следующей локации – Чкаловской лестницы. Она, конечно, не розовая, но легко напоминает лестницу в кукольный домик или, правильнее сказать, в кукольный дворец, настолько она величественная.

Чкаловская лестница. Фото: АНО " Центр 800".

Частенько в мультиках Барби прихорашивается у зеркала: осматривает себя с ног до головы, оценивает наряды, поправляет макияж. В общем, зеркало – это ещё один атрибут кукольного мира, поэтому пакгаузы на Стрелке станут подходящей локацией для фото. На фоне зеркальных панелей, в которых отражается всё, что окружает пакгаузы, фотографии будут по-настоящему завораживающие.

Пакгаузы на Стрелке. Фото: АНО " Центр 800".

Кроме того, в Нижнем Новгороде можно наблюдать фантастические закаты, когда небо окрашивается и переливается буквально всеми оттенками красного, розового и желтого цветов. Яркое свечение и облака, нависшие над городом, станут хорошим фоном для фотографий в стиле Барби. Кадры будут получаться такие, будто только сошли с лент фантастического кино.