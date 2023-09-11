Блогеры-наблюдатели, стримы и прямые включения: Как прошли выборы губернатора Нижегородской области

За чистотой голосования следили свыше 6 тысяч общественных наблюдателей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Итоги работы наблюдателей на выборах губернатора Нижегородской области 2023 подвели в Нижнем Новгороде 11 сентября. Как отметил председатель региональной Общественной палаты Роман Стронгин, голосование за главу региона в этот раз прошло без нарушений. За чистотой голосования следили свыше 6 тысяч общественных наблюдателей, 734 из них выступили в роли блогеров и публиковали в соцсетях оперативную информацию о ходе выборов. Среди наблюдателей в этом году было немало молодежи, однако средний возраст нижегородского наблюдателя составил 40 лет. Как отметил Стронгин, важно, чтобы человек не просто знал действующее законодательство в части проведения выборов, но и мог рассмотреть ту или иную ситуацию, отталкиваясь от своего опыта.

Свою эффективность показали и современные технологии, которые применялись на этих выборах. Так, на 472 участках были установлены видеокамеры, что позволяло наблюдать за происходящим в режиме реального времени. В случае возникновения спорных ситуаций на место оперативно выезжали мобильные группы.

На горячую линию от нижегородцев поступило 30 обращений. В основном это были вопросы от избирателей, связанные с порядком проведения голосования. Жалоб от нижегородцев не поступало.

Также было отмечено, что и в этом году в ходе выборов не обошлось без фейковых сообщений. Так, информация о том, что нижегородских детей якобы заставляют вести родителей на выборы оказалась ложной, так как никакого объективного подтверждения этому наблюдатели не нашли.

- Фейки будут всегда. Вопрос только в том, чтобы быстро выяснить ситуацию и оперативно показать правду. Для этого и нужны мобильные группы, - заметил Роман Стронгин.

Заместитель председателя региональной Общественной палаты, руководитель нижегородского филиала Фонда развития гражданского общества Евгений Семенов, в свою очередь, рассказал, что в нашем регионе второй год работает экспериментальная стрим-студия «Наблюдательно».

В течение восьми часов нижегородцам показывали, как проходят выборы по всей области. Были организованы прямые включения из 17 районов, в том числе, Тоншаевского, Арзамасского, Сергачского и Городецкого. По разным причинам имели возможности подключиться только Павлово и Балахна. Гостями студии стали 16 экспертов. В общей сложности эфир посмотрели более 8,5 тысяч человек.

Пилотный проект Нижегородской области заинтересовал и другие регионы. В этом году Новгород и Псков также изъявили желание провести свои стримы с выборов.

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин одержал победу на выборах губернатора Нижегородской области.