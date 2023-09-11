Приехал на «Запорожце» Дяди Федора: Почтальон Печкин проголосовал на выборах в нижегородской деревне Простоквашино

Почтальон Печкин проголосовал на выборах в Нижегородской области. Фото: "Настоящая деревня Простоквашино" в Вк.

В минувшие выходные в Нижегородской области проходили выборы губернатора. Явка оказалась довольно высокой: за три дня свой гражданский долг исполнили более 1,5 млн человек.

По всему региону работало более двух тысяч избирательных участков. Один из таких пунктов был открыт в деревне Простоквашино Тонкинского района – той самой мультдеревне, где живут кот Матроскин, почтальон Печкин и пес Шарик, и куда съезжаются туристы не только со всех концов Нижегородской области, но и из других городов.

10 сентября Почтальон Печкин как ответственный гражданин тоже сходил на выборы. Вернее, съездил – на голубом «Запорожце» Дяди Федора, который деревне недавно подарил губернатор Глеб Никитин.

На участок Печкин приехал на "Запорожце". Фото: "Настоящая деревня Простоквашино" в Вк.

- Я почтальон хоть и вредный, но законопослушный. Поэтому поеду на своем велосипеде голосовать на выборы. Хотя чего это я на велосипеде поеду? Я лучше на «Запорожце» Дяди Фёдора поеду! – говорит Печкин в ролике, опубликованном на странице деревни ВКонтакте. В роли Печкина – руководитель проекта семейно-детского туристического центра «Деревня Простоквашино» Олег Голубев.

В итоге мультяшный почтальон проголосовал в участковой избирательной комиссии, которая работала в местной школе. За кого он поставил отметку, Печкин раскрывать не стал. Кстати, победу на выборах одержал действующий губернатор Глеб Никитин - за него проголосовали 82,82% избирателей.

СПРАВКА "КП"

Семейно-детский туристический центр «Деревня Простоквашино» был создан в 2018 году в реальной деревне с названием Простоквашино, которая находится в Тонкинском районе на севере Нижегородской области. Посетители здесь могут отправить открытку из почтового отделения, пройти туристическим маршрутом «Тропа бобра», побывать на подворье Матроскина, посетить хаски-парк, принять участие в мастер-классах и различных активностях и, конечно, пообщаться с героями одноименного мультфильма.