Вспышка кори в Нижегородской области: зараза подкосила больше 90 жителей одной деревни

Более 90 человек заразились корью в Нижегородской области. Фото: Александр ГЛУЗ

Вспышка кори зарегистрирована в Арзамасском районе Нижегородской области: заразу подхватили более 90 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

- На текущий момент в очаге зарегистрировано 93 случая заболевания, - уточнили в ведомстве. - Заболевшие не были привиты против кори. Источником инфекции стал непривиый ребенок, прибывший из другого региона в деревню Малое Туманово, где зарегистрировано основное число заболевших.

Известно, что эта деревня является местом компактного проживания цыганского населения. Сейчас все дома обходят специалисты Роспоребнадзора, по состоянию на 11 сентября привито 400 человек.

- Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, - подчеркнули в ведомстве.

Первый случай кори был зарегистрирован в Нижегородской области в начале апреля. После этого в регионе был введен «красный» уровень готовности по кори. Поликлиники и больницы были переведены на специальный режим работы, усилился контроль за ношением масок, а также контроль за посещением в отделениях реанимации и интенсивной терапии. Врачам обновили протоколы диагностики этого заболевания. Минздрав рекомендует предполагать корь во всех случаях при наличии сыпи и температуры. Для уточнения диагноза необходимо провести дифференциальную диагностику.