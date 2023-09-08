Опубликованы первые фото трассы М-12 «Восток» под Арзамасом

Протяженность участка составляет более 300 километров. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Опубликованы первые фотографии новой трассы М-12 «Восток» под Арзамасом, участок которой 8 сентября лично открыл президент России Владимир Путин.

Участок платной скоростной магистрали соединил Москву и Арзамас, и теперь из столицы до Нижегородской области можно добраться на автомобиле всего за 3,5 часа – без пробок и перекрестков.

Как отметил президент, открытие очередного участка высокоскоростной трассы М-12 – еще один значимый шаг в модернизации и расширении сетей федеральных дорог, а также повышении связанности регионов.

Новая магистраль позволит нижегородцам добираться до Москвы за 3,5 часа. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

- От таких качественных современных магистралей, от эффективных маршрутных узлов во многом зависит укрепление национальной экономики и промышленности, а в конечном итоге – качества жизни наших граждан, рост деловой и туристической активности. Потому наши планы в сфере дорожного строительства будут расширены и, уверен, реализованы в полном объеме. В том числе это касается дальнейшего развития магистрали «Восток» - ее планируется продлить до Казани, а затем и до Екатеринбурга, и в перспективе – до регионов Сибири и Дальнего Востока, - подчеркнул Владимир Путин.

Скоростная магистраль М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» станет дублером трассы М-7 «Волга». Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Участок дороги М-12 проходит через восемь районов Нижегородской области: Вадский, Арзамасский, Навашинский, Ардатовский, Пильнинский, Сергачский, Бутурлинский, Перевозский.

Участок дороги М-12 проходит через восемь районов Нижегородской области. Фото: Александр ВОЛОЖАНИН

Скоростная магистраль М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» станет дублером трассы М-7 «Волга» и пройдет по территории пяти регионов: Московской, Владимирской, Нижегородской областям, республикам Чувашия и Татарстан. Общая протяженность трассы составит более 800 километров, она позволит добираться из Москвы до Казани всего за 6,5 часов вместо нынешних 12-ти.