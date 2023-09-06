Главные ценности: как изменилась демографическая ситуация в регионе за 5 лет

Поддержке семей с детьми в Нижегородской области уделяется особе внимание.
Фото: Кира МИШИНА
Регион, с которым хочется связать своё будущее, – такой стала Нижегородская область благодаря переменам, которые за последнее время происходят во всех сферах жизни. На то, чтобы жители чувствовали себя увереннее, направлено множество социальных программ и проектов. Нижегородская область – в числе лидеров в России по их внедрению. Семьи с детьми, люди старшего поколения – к каждой категории свой подход. И новых идей для поддержки жителей немало.
Один из самых острых вопросов, который встаёт перед каждым человеком, который уже имеет или только планирует завести семью, – квартирный вопрос. Именно поэтому улучшению жилищных условий семей в Нижегородской области – особое внимание.
Работа идёт по нескольким направлениям. К примеру, многодетные семьи могут получить земельный участок под строительство дома. Эта мера поддержки оказалась очень востребованной, но стало понятно: нужна и альтернатива. Кому-то подходит именно участок, а кому-то лучше денежный эквивалент – не все горожане готовы строить дом в сельской местности. Власти с готовностью пошли навстречу, и с 2020 года в регионе действует сертификат на улучшение жилищных условий номиналом до 470 тысяч рублей.
Что больше подходит – земельный участок или сертификат, многодетные семьи решают сами. Но сразу стало понятно: сертификат – это то, что нужно. Если в 2020 году его получили 150 семей, то в 2022-м – уже 327.
Решается вопрос с жильём и для детей-сирот. Воспитанники детских домов, достигая совершеннолетия, тоже хотят начать нормальную самостоятельную жизнь, завести семью. И регион помогает: в 2018-2022 годах свыше 2,8 тысячи детей-сирот получили жильё. В планах до 2030 года – полностью закрыть очерёдность.
В Воскресенском муниципальном округе 10 детей-сирот получили ключи от новых квартир.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
А пока власти решили помочь ещё и с арендой жилья: если выпускник детского дома снимает комнату или квартиру, то получает компенсацию. В Нижнем Новгороде это до 8000 рублей, в райцентрах – до 5000, в других населённых пунктах – 3000.
Такой механизм действует два года. И если в 2021-м на компенсацию платы за аренду жилья по региону направлено всего 60,4 тысячи рублей, то за минувший год – уже 30,4 миллиона.
И это ещё не всё. Губернатор Глеб Никитин принял решение расширить социальную поддержку. Муниципалитеты получили право покупать квартиры по актуальной стоимости, а сироты, достигшие 23 лет, смогут самостоятельно выбирать район проживания. Это позволит сократить количество предоставленных, но невостребованных квартир.
Ещё одно новшество – единовременная денежная выплата на приобретение жилья. Её получат сироты, которым уже исполнилось 23 года. В этом году из областного бюджета на такие выплаты направят более 460 млн рублей. Жильё смогут купить 125 человек. А всего до 2025 года власти собираются выделить на эти цели свыше 1,4 миллиарда рублей.
Жители региона могут рассчитывать на множество мер поддержки. Различные выплаты получают более 970 тысяч жителей.
Если в 2017 году на социальную поддержку по различным направлениям в Нижегородской области было выделено 18 млрд рублей, то в 2022-м – уже почти 35 миллиардов. Это и федеральные, и региональные средства. Половина из них, а в прошлом году даже больше, идёт на поддержку семей с детьми.
И очевидно, что нижегородцы стали чувствовать себя увереннее. Доля третьих и последующих детей в 2022 году составила 23,7%. Это самый высокий процент с 2007 года.
Число многодетных семей в регионе с 2010 года выросло более чем вдвое. Сейчас их 28,5 тысячи.
В этом году у Василия и Виктории Хреновых родился седьмой ребёнок. Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области
Кроме того, в июне этого года принята региональная программа «Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми» до 2025 года. В рамках программы запланировано 37 мероприятий. В их числе – обеспечение молодых семей жильём, улучшение медицинской помощи, строительство детских садов, поддержка общественных объединений, способствующих развитию института семьи, предоставление возможности многодетным семьям раз в месяц бесплатно ходить в музеи, на выставки, вовлечение женщин-матерей в предпринимательскую деятельность.
По прогнозу, благодаря мероприятиям программы рождаемость в регионе должна вырасти с 22,2 тысячи в 2023 году до 22,6 тысячи в 2025-м.
Для повышения благополучия важно улучшить материальное положение семей и одиноко проживающих граждан, признанных малоимущими. И здесь в помощь – социальный контракт. Этот механизм был запущен в 2020 году, и Нижегородская область одной из первых начала активно его использовать. По социальным контрактам деньги выделяются на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (далее – ИПД) и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС). В рамках указанных мероприятий (кроме ТЖС) также возможно прохождение дополнительного обучения.
Наиболее востребованными мероприятиями в рамках социального контракта являются поиск работы и ИПД, это обусловлено тенденциями рынка труда к самозанятости граждан.
Примечательно, что с 1 июля 2022 года размер единовременной выплаты в рамках соцконтракта в регионе увеличен на 40%. Сейчас это 350 тысяч рублей, что в условиях роста цен позволило жителям региона приобрести необходимое для открытия и развития своего дела оборудование.
Благодаря соцконтракту семейная пасека супругов Татьяны и Евгения из Ковернинского муниципального округа выросла с пяти до 40 ульев.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
И ещё один вид социального контракта ввели в регионе – военный. Военный социальный контракт объединил все виды помощи семьям военнослужащих – участников специальной военной операции. Заключено уже 11 430 таких контрактов на сумму 1 млрд 144 млн рублей. Кроме того, участники СВО смогут бесплатно получить земельный участок под строительство дома, а также им компенсируют расходы на газоиспользующее оборудование или строительство внутреннего газопровода в рамках догазификации.
Благополучие семьи – это и спокойствие за старшее поколение. Деятельность в этом направлении ведётся с пристальным вниманием.
Так, Нижегородская область получила субсидию на пилотный проект по развитию системы долговременного ухода. Его запустили в Арзамасе. На базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов открыли школу ухода за тяжелобольными, пункт проката реабилитационного оборудования и дневной центр. В результате на треть сократилось количество вызовов участковых врачей и скорой помощи к тем, кто получает услуги.
Для удобства пенсионеров на сайте министерства социальной политики региона создан специальный раздел, с помощью которого можно заказать социальное такси и записаться на курсы компьютерной грамотности. К слову, цифровизации соцуслуг в регионе – особое внимание. В электронный формат переведено 35 услуг.
А идей в помощь жителям, между тем, ещё немало. Они прозвучали на стратегической сессии «Забота о каждом» в рамках актуализации Стратегии развития региона. В частности, предлагается создать многофункциональные социальные центры. В них могли бы проходить обучение и переподготовку работники социальной сферы, интересно проводить досуг пожилые жители, причём было бы здорово, если бы они могли заниматься в кружках и студиях вместе с внуками.
В целом в Нижегородской области взяли курс на повышение статуса семьи, максимальную её поддержку, продвижение семейных ценностей. А значит, у нижегородцев будет больше стимула связать своё будущее с родным регионом.
Юлия ВАНИНА