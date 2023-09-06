Главные ценности: как изменилась демографическая ситуация в регионе за 5 лет

Поддержке семей с детьми в Нижегородской области уделяется особе внимание. Фото: Кира МИШИНА

Регион, с которым хочется связать своё будущее, – такой стала Нижегородская область благодаря переменам, которые за последнее время происходят во всех сферах жизни. На то, чтобы жители чувствовали себя увереннее, направлено множество социальных программ и проектов. Нижегородская область – в числе лидеров в России по их внедрению. Семьи с детьми, люди старшего поколения – к каждой категории свой подход. И новых идей для поддержки жителей немало.

Да будет дом

Один из самых острых вопросов, который встаёт перед каждым человеком, который уже имеет или только планирует завести семью, – квартирный вопрос. Именно поэтому улучшению жилищных условий семей в Нижегородской области – особое внимание.

Работа идёт по нескольким направлениям. К примеру, многодетные семьи могут получить земельный участок под строительство дома. Эта мера поддержки оказалась очень востребованной, но стало понятно: нужна и альтернатива. Кому-то подходит именно участок, а кому-то лучше денежный эквивалент – не все горожане готовы строить дом в сельской местности. Власти с готовностью пошли навстречу, и с 2020 года в регионе действует сертификат на улучшение жилищных условий номиналом до 470 тысяч рублей.

Что больше подходит – земельный участок или сертификат, многодетные семьи решают сами. Но сразу стало понятно: сертификат – это то, что нужно. Если в 2020 году его получили 150 семей, то в 2022-м – уже 327.

Решается вопрос с жильём и для детей-сирот. Воспитанники детских домов, достигая совершеннолетия, тоже хотят начать нормальную самостоятельную жизнь, завести семью. И регион помогает: в 2018-2022 годах свыше 2,8 тысячи детей-сирот получили жильё. В планах до 2030 года – полностью закрыть очерёдность.

В Воскресенском муниципальном округе 10 детей-сирот получили ключи от новых квартир. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

А пока власти решили помочь ещё и с арендой жилья: если выпускник детского дома снимает комнату или квартиру, то получает компенсацию. В Нижнем Новгороде это до 8000 рублей, в райцентрах – до 5000, в других населённых пунктах – 3000.

Такой механизм действует два года. И если в 2021-м на компенсацию платы за аренду жилья по региону направлено всего 60,4 тысячи рублей, то за минувший год – уже 30,4 миллиона.

И это ещё не всё. Губернатор Глеб Никитин принял решение расширить социальную поддержку. Муниципалитеты получили право покупать квартиры по актуальной стоимости, а сироты, достигшие 23 лет, смогут самостоятельно выбирать район проживания. Это позволит сократить количество предоставленных, но невостребованных квартир.

Ещё одно новшество – единовременная денежная выплата на приобретение жилья. Её получат сироты, которым уже исполнилось 23 года. В этом году из областного бюджета на такие выплаты направят более 460 млн рублей. Жильё смогут купить 125 человек. А всего до 2025 года власти собираются выделить на эти цели свыше 1,4 миллиарда рублей.

По большому счёту

Жители региона могут рассчитывать на множество мер поддержки. Различные выплаты получают более 970 тысяч жителей.

Если в 2017 году на социальную поддержку по различным направлениям в Нижегородской области было выделено 18 млрд рублей, то в 2022-м – уже почти 35 миллиардов. Это и федеральные, и региональные средства. Половина из них, а в прошлом году даже больше, идёт на поддержку семей с детьми.

И очевидно, что нижегородцы стали чувствовать себя увереннее. Доля третьих и последующих детей в 2022 году составила 23,7%. Это самый высокий процент с 2007 года.

Число многодетных семей в регионе с 2010 года выросло более чем вдвое. Сейчас их 28,5 тысячи.

В этом году у Василия и Виктории Хреновых родился седьмой ребёнок. Фото: Главное управление ЗАГС Нижегородской области

Кроме того, в июне этого года принята региональная программа «Повышение рождаемости в Нижегородской области, поддержка семей с детьми» до 2025 года. В рамках программы запланировано 37 мероприятий. В их числе – обеспечение молодых семей жильём, улучшение медицинской помощи, строительство детских садов, поддержка общественных объединений, способствующих развитию института семьи, предоставление возможности многодетным семьям раз в месяц бесплатно ходить в музеи, на выставки, вовлечение женщин-матерей в предпринимательскую деятельность.

По прогнозу, благодаря мероприятиям программы рождаемость в регионе должна вырасти с 22,2 тысячи в 2023 году до 22,6 тысячи в 2025-м.

Гарантии контракта

Для повышения благополучия важно улучшить материальное положение семей и одиноко проживающих граждан, признанных малоимущими. И здесь в помощь – социальный контракт. Этот механизм был запущен в 2020 году, и Нижегородская область одной из первых начала активно его использовать. По социальным контрактам деньги выделяются на поиск работы, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (далее – ИПД) и осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление трудной жизненной ситуации (далее – ТЖС). В рамках указанных мероприятий (кроме ТЖС) также возможно прохождение дополнительного обучения.

Наиболее востребованными мероприятиями в рамках социального контракта являются поиск работы и ИПД, это обусловлено тенденциями рынка труда к самозанятости граждан.

Примечательно, что с 1 июля 2022 года размер единовременной выплаты в рамках соцконтракта в регионе увеличен на 40%. Сейчас это 350 тысяч рублей, что в условиях роста цен позволило жителям региона приобрести необходимое для открытия и развития своего дела оборудование.

Благодаря соцконтракту семейная пасека супругов Татьяны и Евгения из Ковернинского муниципального округа выросла с пяти до 40 ульев. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

И ещё один вид социального контракта ввели в регионе – военный. Военный социальный контракт объединил все виды помощи семьям военнослужащих – участников специальной военной операции. Заключено уже 11 430 таких контрактов на сумму 1 млрд 144 млн рублей. Кроме того, участники СВО смогут бесплатно получить земельный участок под строительство дома, а также им компенсируют расходы на газоиспользующее оборудование или строительство внутреннего газопровода в рамках догазификации.

С уважением к возрасту

Благополучие семьи – это и спокойствие за старшее поколение. Деятельность в этом направлении ведётся с пристальным вниманием.

Так, Нижегородская область получила субсидию на пилотный проект по развитию системы долговременного ухода. Его запустили в Арзамасе. На базе Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов открыли школу ухода за тяжелобольными, пункт проката реабилитационного оборудования и дневной центр. В результате на треть сократилось количество вызовов участковых врачей и скорой помощи к тем, кто получает услуги.

Для удобства пенсионеров на сайте министерства социальной политики региона создан специальный раздел, с помощью которого можно заказать социальное такси и записаться на курсы компьютерной грамотности. К слову, цифровизации соцуслуг в регионе – особое внимание. В электронный формат переведено 35 услуг.

А идей в помощь жителям, между тем, ещё немало. Они прозвучали на стратегической сессии «Забота о каждом» в рамках актуализации Стратегии развития региона. В частности, предлагается создать многофункциональные социальные центры. В них могли бы проходить обучение и переподготовку работники социальной сферы, интересно проводить досуг пожилые жители, причём было бы здорово, если бы они могли заниматься в кружках и студиях вместе с внуками.

В целом в Нижегородской области взяли курс на повышение статуса семьи, максимальную её поддержку, продвижение семейных ценностей. А значит, у нижегородцев будет больше стимула связать своё будущее с родным регионом.

Юлия ВАНИНА