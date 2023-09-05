Причиной дыма над «Сибуром» в Дзержинске стало нарушение технологии

Огромные клубы дыма расползались по всему небу. Фото: Олеся Олеся

Утром 5 сентября жителей Дзержинска и проезжавших мимо водителей испугал черный дым, который густыми клубами поднимался в небо над заводом «Сибур». Его хорошо было видно не только с Восточного шоссе, но и из других точек города.

Как уточнили в ГУ МЧС России по Нижегородской области, сообщение об этом поступило в пожарную охрану в 9:26. Пожарные расчеты прибыли на место, но их помощь не понадобилась. Как пояснили в ведомстве, на предприятии происходило факельное горение, что является частью технологического процесса, однако в какой-то момент что-то пошло не так.

- Произошло нарушение технологического процесса с последующим горением без угрозы распространения, - подчеркнули в МЧС.

Жители Дзержинска в соцсетях начали переживать, что вся эта гарь осядет в городе, однако в местной администрации поспешили заверить, что никакой опасности нет.

- В связи с остановкой производственного процесса в одном из цехов АО "Сибур Нефтехим" происходит факельное горение. Угрозы нет, - пояснили в мэрии города химиков.

Как пояснили на самом предприятии, производство окиси этилена и гликолей СИБУР-Нефтехима было штатно остановлено из-за внешнего фактора: снижения подачи кислорода и технических газов внешним поставщиком.

- После возобновления подачи продуктов производство возобновит работу. Временно факельная установка переведена в режим интенсивного дымного горения. Данный режим предусмотрен действующими регламентами. Ведётся мониторинг состояния атмосферного воздуха, результаты мониторинга будут опубликованы на сайте предприятия, - сообщили в АО "Сибур Нефтехим".

Напомним, настоящий пожар на «Сибуре» произошел 12 июля этого года – там загорелась производственная установка.