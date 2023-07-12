В Дзержинске загорелось нефтегазохимическое предприятие «Сибур». ФОТО: ДТП и ЧП Дзержинск

В Дзержинске Нижегородской области произошел пожар на территории нефтегазохимического предприятия «Сибур». Первыми о случившемся в социальных сетях сообщили очевидцы происшествия.

- Пожар в промзоне, - пишут местные жители. – Густой столб серого дыма.

Вскоре информацию о происшествии подтвердили и в региональном ГУ МЧС. По их данным, на место ЧП уже выехали пожарные подразделения.

- Сообщение о пожаре на предприятии поступило в 14:05 12 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. - На место направлены пожарно-спасательные подразделения. Информация оперативная, подлежит уточнению.

Тем временем на место происшествия уже выехал глава Дзержинска Иван Носков. По его словам, там горит производственная установка.

- По предварительным данным на предприятии происходит горение производственной установки, работают пожарные службы, - отметил Иван Носков. - Персонал предприятия эвакуирован. Направили на место нашу лабораторию МБУ «Инженерно-экологическая служба Дзержинска» для забора проб воздуха. Результаты будут позже. Пока могу сказать, что направление ветра западное, не на город.

Напомним, это уже не первый пожар на химических предприятиях региона за последнее время. 29 июня мы писали о серьезном пожаре на территории лакокрасочного предприятия Бальзам в Нижнем Новгороде. Там загорелась цистерна, фура и несколько гаражей.

Спустя полчаса площадь пожара составляла уже 800 квадратных метров, а ранг ЧП повышен с первого уровня до второго. К сожалению, не обошлось без пострадавших – в результате пожара аппаратчик предприятия получил ожоги 90% тела, а спустя несколько часов умер. Уже известно, что погибший является иностранным гражданином, который трудился аппаратчиком без трудовых отношений в АО «Бальзам». По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.