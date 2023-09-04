«Владимир Путин - очень мудрый человек»: нижегородский школьник поделился эмоциями от встречи с президентом

Нижегородский школьник встретился с президентом России и задал ему вопрос о площадке для поэтов.
Фото: Предоставлено героем публикации
Девятиклассник Григорий Васильев из Нижнего Новгорода принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» с участием президента России Владимира Путина. 14-летний ученик «Школы 800» оказался талантливым поэтом. Он рассказал президенту патриотическое стихотворение о Родине и задал важный вопрос по поводу площадок для начинающих стихотворцев. В ответ глава государства пообещал помочь мальчику. После встречи Григорий рассказал корреспонденту «КП-Нижний Новгород» о своих впечатлениях:
- Было очень интересно! Перед встречей было немного волнительно, но как только он вошел и начал говорить, волнение почему-то спало. Как будто мы просто поговорить пришли. Все произошло замечательно. На самом деле, Владимир Владимирович Путин - очень мудрый человек. Он сказал много важного и интересного этой встрече.
Сочинением стихов Григорий занимается около двух лет, а еще он окончил музыкальную школу по классу ударных, играл в нижегородском ТЮЗе и даже успел сняться в короткометражке. Григорий тяготеет к гуманитарным предметам - литературе, истории, обществознанию и изучает их дополнительно. На эту встречу с президентом юный талант попал благодаря тому, что выиграл конкурс от общества «Знание» и попал в смену от Детской школы наставничества.
- Он чувствовал вдохновение, - вспоминает мама юноши Людмила, - Безусловно это было интересно и ответственно в этом участвовать. То, что говорил глава государства, запало в душу. Есть над чем подумать. Еще и сами ребята, которые участвовали на открытом уроке, стали друзьями. Сын гордится, что познакомился с ними, будут дружить и дальше. Среди них есть сильные физики, химики, изобретатели. Все разные, но все стремятся учиться и расти над собой.
К слову, нижегородец затронул очень важный вопрос — создание клуба молодых авторов, где начинающие поэты могли бы делиться опытом. Сам Григорий ранее читал свои стихи на творческих вечерах в поэтическом пространстве «Лампа», расположенном в здании Нижполиграфа, но со временем такие вечера стали проводиться все реже. Ответ президента обнадежил парня:
- Я рад, что предложение поддержали.
Родители полностью поддерживают своего сына во всех его начинаниях.
Стихотворение «О Родине»
Засветился туман белой зорькою,
В том настала краю благодать,
Тихой степи молчание робкое,
Я люблю за весной наблюдать.
Тихо плещутся в озере рыбы,
Еле слышно поет соловей,
Вижу благоуханье природы,
Слышу шорохи разных зверей.
Это место зовется утопией
Для славянского рода души
Тихой степи молчание робкое
Слышу отзвуки в ясной тиши.
В месте том поселились люди
И ликуют с тех пор их сердца
А баян прославляет легенды,
Как Перун сотворил небеса.
И воскликнут они: «Слава роду»
За 100 верст ты услышишь голоса
Как они, восхваляя Россию,
Поднимают бокал в небеса.