«Владимир Путин - очень мудрый человек»: нижегородский школьник поделился эмоциями от встречи с президентом

Нижегородский школьник встретился с президентом России и задал ему вопрос о площадке для поэтов. Фото: Предоставлено героем публикации

Девятиклассник Григорий Васильев из Нижнего Новгорода принял участие в открытом уроке «Разговор о важном» с участием президента России Владимира Путина. 14-летний ученик «Школы 800» оказался талантливым поэтом. Он рассказал президенту патриотическое стихотворение о Родине и задал важный вопрос по поводу площадок для начинающих стихотворцев. В ответ глава государства пообещал помочь мальчику. После встречи Григорий рассказал корреспонденту «КП-Нижний Новгород» о своих впечатлениях:

- Было очень интересно! Перед встречей было немного волнительно, но как только он вошел и начал говорить, волнение почему-то спало. Как будто мы просто поговорить пришли. Все произошло замечательно. На самом деле, Владимир Владимирович Путин - очень мудрый человек. Он сказал много важного и интересного этой встрече.

Сочинением стихов Григорий занимается около двух лет, а еще он окончил музыкальную школу по классу ударных, играл в нижегородском ТЮЗе и даже успел сняться в короткометражке. Григорий тяготеет к гуманитарным предметам - литературе, истории, обществознанию и изучает их дополнительно. На эту встречу с президентом юный талант попал благодаря тому, что выиграл конкурс от общества «Знание» и попал в смену от Детской школы наставничества.

- Он чувствовал вдохновение, - вспоминает мама юноши Людмила, - Безусловно это было интересно и ответственно в этом участвовать. То, что говорил глава государства, запало в душу. Есть над чем подумать. Еще и сами ребята, которые участвовали на открытом уроке, стали друзьями. Сын гордится, что познакомился с ними, будут дружить и дальше. Среди них есть сильные физики, химики, изобретатели. Все разные, но все стремятся учиться и расти над собой.

К слову, нижегородец затронул очень важный вопрос — создание клуба молодых авторов, где начинающие поэты могли бы делиться опытом. Сам Григорий ранее читал свои стихи на творческих вечерах в поэтическом пространстве «Лампа», расположенном в здании Нижполиграфа, но со временем такие вечера стали проводиться все реже. Ответ президента обнадежил парня:

- Я рад, что предложение поддержали.

Родители полностью поддерживают своего сына во всех его начинаниях.

Стихотворение «О Родине»

Засветился туман белой зорькою,

В том настала краю благодать,

Тихой степи молчание робкое,

Я люблю за весной наблюдать.

Тихо плещутся в озере рыбы,

Еле слышно поет соловей,

Вижу благоуханье природы,

Слышу шорохи разных зверей.

Это место зовется утопией

Для славянского рода души

Тихой степи молчание робкое

Слышу отзвуки в ясной тиши.

В месте том поселились люди

И ликуют с тех пор их сердца

А баян прославляет легенды,

Как Перун сотворил небеса.

И воскликнут они: «Слава роду»

За 100 верст ты услышишь голоса

Как они, восхваляя Россию,

Поднимают бокал в небеса.